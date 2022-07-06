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Сергей Шакуров обретет «Друга на час» в лице Бориса Дергачёва

6 июля
2022 год

Новости кино >>
6 июля 2022

Сергей Шакуров и Борис Дергачёв сыграют главные роли в комедии Александра Бойкова «Друг на час», чьи съемки стартовали в Москве. Первая команда «Мотор!» прозвучала на площади Белорусского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, отвечающего за производство сериала вместе с компанией 1-2-3 Production.

Сергей Шакуров обретет «Друга на час» в лице Бориса Дергачёва
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Сюжет расскажет о людях неожиданной профессии «Друг на час». Эта набирающая популярность услуга позволяет приобрести собеседника, который профессионально разделит ваши интересы, за определенную плату. С другом на час можно сходить в кино, в театр, посетить музей, концерт, выставку. Друг на час зарядит вас позитивными эмоциями, но такой формат суррогатной дружбы может привести и к обманутым ожиданиям.

Главной герой комедии Николай Сергеевич, долгие годы руководящий отделением педиатрии, выходит на пенсию и попадает в «чудесный мир пенсионеров». К сожалению, у него нет ни сбережений, ни семьи. Жена покинула его год назад, но оставила ему трогательные письма с воспоминаниями и советами на дальнейшую жизнь. Довольно быстро вкусив все общественные блага своего положения, Николай Сергеевич решает незамедлительно отправиться к жене. Он устраивает себе прощальный ужин, но тут судьба сводит его с молодым энергичным парнем Лехой, который работает «Другом на час», и уже вместе они отправляются во все тяжкие.

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Компанию Шакурову и Дергачёву составят Марина Васильева, Евгения Симонова, Елена Валюшкина, Виктор Бычков, Михаил Кремер, Павел Деревянко, Егор Корешков, Ольга Тумайкина, Фёдор Лавров, Кирилл Ковбас, Георгий Мнацаканов, Лина Миримская, Александра Велескевич и другие популярные актеры. Продюсируют сериал Иван Голомовзюк, Елена Торчинская, Тина Канделаки и Аркадий Водахов. Креативным продюсером выступает автор «Идеальной семьи» Эмиль Никогосян, вместе с ним сценарий писал Александр Маркин. «Друг на час» выйдет на телеканале ТНТ в 2023 году.
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Сергей Шакуров обретет «Друга на час» в лице Бориса Дергачёва фотографии
Сергей Шакуров обретет «Друга на час» в лице Бориса Дергачёва фотографии
Сергей Шакуров обретет «Друга на час» в лице Бориса Дергачёва фотографии
Сергей Шакуров обретет «Друга на час» в лице Бориса Дергачёва фотографии
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Деконструкция «Балканский рубеж»

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