Сергей Шакуров обретет «Друга на час» в лице Бориса Дергачёва

Сергей Шакуров и Борис Дергачёв сыграют главные роли в комедии Александра Бойкова «Друг на час», чьи съемки стартовали в Москве. Первая команда «Мотор!» прозвучала на площади Белорусского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, отвечающего за производство сериала вместе с компанией 1-2-3 Production.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Сюжет расскажет о людях неожиданной профессии «Друг на час». Эта набирающая популярность услуга позволяет приобрести собеседника, который профессионально разделит ваши интересы, за определенную плату. С другом на час можно сходить в кино, в театр, посетить музей, концерт, выставку. Друг на час зарядит вас позитивными эмоциями, но такой формат суррогатной дружбы может привести и к обманутым ожиданиям.
Главной герой комедии Николай Сергеевич, долгие годы руководящий отделением педиатрии, выходит на пенсию и попадает в «чудесный мир пенсионеров». К сожалению, у него нет ни сбережений, ни семьи. Жена покинула его год назад, но оставила ему трогательные письма с воспоминаниями и советами на дальнейшую жизнь. Довольно быстро вкусив все общественные блага своего положения, Николай Сергеевич решает незамедлительно отправиться к жене. Он устраивает себе прощальный ужин, но тут судьба сводит его с молодым энергичным парнем Лехой, который работает «Другом на час», и уже вместе они отправляются во все тяжкие.
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