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Завершились съемки российско-японского фильма «Меч Тосидзо»

6 июля
2022 год

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6 июля 2022

Завершились съемки российско-японского фильма «Меч Тосидзо» с Максимом Колосовым, Ксенией Алистратовой, Минамото Косиро, Адженто Рекс Анджели и Канко в главных ролях. Согласно пресс-службе драмы с элементами фэнтези, ее снимала интернациональная группа в два этапа — в Благовещенске и в Токио.

Главный герой фильма — реально существовавший японский воин и самурай Тосидзо Хидзиката (Минамото Косиро). Зрителям поведают о его вынужденном бегстве в Россию, о любви с русской женщиной, о предательстве и о судьбоносном мече, выкованном из метеорита.

Завершились съемки российско-японского фильма «Меч Тосидзо»
фото: пресс-служба фильма

Режиссерами ленты выступили японка Рена Масуяма и Андрей Мышкин. Продюсерами числятся Масуяма с японской стороны и Сергей Новожилов с российской.

В фильме также сыграли Джунсуке Киносита, Анастасия Денисова, Владислав Канопка, Владислав Шкляев-Корсунский, Игорь Скрипко, Григорий Адаменко, Сергей Новожилов и другие актеры. За визуальную составляющую отвечает оператор Максим Полунин. Производством занимаются российский «Кинофорум» и японский Eurasia International Film Festival.
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Григорий АдаменкоКсения АлистратоваАнастасия ДенисоваВладислав КанопкаДжунсуке КиноситаМаксим КолосовРена МасуямаАндрей МышкинСергей НовожиловИгорь СкрипкоВладислав Шкляев-Корсунский
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Меч Тосидзо

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Завершились съемки российско-японского фильма «Меч Тосидзо» фотографии
Завершились съемки российско-японского фильма «Меч Тосидзо» фотографии
Завершились съемки российско-японского фильма «Меч Тосидзо» фотографии
Завершились съемки российско-японского фильма «Меч Тосидзо» фотографии
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