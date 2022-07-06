Завершились съемки российско-японского фильма «Меч Тосидзо» с Максимом Колосовым, Ксенией Алистратовой, Минамото Косиро, Адженто Рекс Анджели и Канко в главных ролях. Согласно пресс-службе драмы с элементами фэнтези, ее снимала интернациональная группа в два этапа — в Благовещенске и в Токио.
Главный герой фильма — реально существовавший японский воин и самурай Тосидзо Хидзиката (Минамото Косиро). Зрителям поведают о его вынужденном бегстве в Россию, о любви с русской женщиной, о предательстве и о судьбоносном мече, выкованном из метеорита.
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