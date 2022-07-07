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Знал бы прикуп — жил бы в Форландии: трейлер нового аниме про покер «Старшая карта»

7 июля
2022 год

Новости кино >>
7 июля 2022
Студия TMS EntertainmentДетектив Конан», «Доктор Стоун») поделилась трейлером нового сериала «Старшая карта». Выход в эфир запланирован на январь 2023 года.



Аниме поведает занятную историю юноши по имени Финн Олдман, выросшего в приюте. Когда родное заведение оказывается на самом краю финансовой пропасти, Финн решается на отчаянный шаг: он отправляется в казино с твердым намерением сорвать банк, уплатить долги и всех спасти. Вместо этого парень попадает в перестрелку, а оттуда — прямиком в спецотряд, созданный лично королем Форландии. Оказывается, по стране раскиданы 52 карты из колоды для игры в покер, да не простые: каждая дает обладателю суперспособности, а собрав полную деку, можно изменить расстановку сил в целом государстве. Теперь Финну и трем его товарищам предстоит отыскать могущественные карты, пока их отряд не опередили конкуренты.

Знал бы прикуп — жил бы в Форландии: трейлер нового аниме про покер «Старшая карта»

Открывать флоп, терн и ривер будет Дзюнъити Вада, режиссер «Калигулы» и «Мешков и пушек», а главные роли озвучат Гэн Сато (Ко Ямори из «Песни ночных сов»), Тосики Масуда (Эйдзиро Кирисима из «Моей геройской академии»), Сюн Хориэ (Аста из «Черного клевера»), Юитиро Умэхара (Курьер из «Акудама Драйв») и Харука Сираиси (Асирпа из «Золотого божества»).
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обсуждение >>
№ 1
Шустик-Дашустик   7.07.2022 - 10:39
Ну, кстати, идея у аниме очень даже неплохая - тут есть и социальная проблематика, как всегда, и интрига/детектив и точно будет история о дружбе читать далее>>
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Знал бы прикуп — жил бы в Форландии: трейлер нового аниме про покер «Старшая карта» фотографии
Знал бы прикуп — жил бы в Форландии: трейлер нового аниме про покер «Старшая карта» фотографии
Знал бы прикуп — жил бы в Форландии: трейлер нового аниме про покер «Старшая карта» фотографии
Знал бы прикуп — жил бы в Форландии: трейлер нового аниме про покер «Старшая карта» фотографии
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