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Сергей Астахов и Нина Гогаева отправятся на поиски серийного убийцы

7 июля
2022 год

Новости кино >>
7 июля 2022
Премьера психологического детектива «Под напряжением» состоится 11 июля в эфире НТВ. В сериале сыграли Сергей Астахов, Нина Гогаева, Дмитрий Астапенко, Екатерина Головина и Рубен Симонов, сообщает пресс-служба телеканала.

Сергей Астахов и Нина Гогаева отправятся на поиски серийного убийцы
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету в небольшом приморском городке происходит череда убийств: жертвы, обнаруженные полицией, замучены до смерти. Расследованием этого дела занимается следователь СК Ирина Шумская (Гогаева). Она решает обратиться за помощью к клиническому психологу Андрею Высокову (Астахов), который обладает навыком «проникать» в голову к преступнику и считывать его логику. Осмотрев тела и места, где их оставили, Андрей приходит к выводу, что это дело рук серийного маньяка и что это явно не конец: преступнику нравится дразнить полицию и, возможно, следующей его жертвой будет именно полицейский.

«Мой герой Андрей Высоков – самый загадочный, самый неожиданный и самый интересный персонаж, которого мне приходилось когда-либо играть. Он клинический психолог, пытающийся встать на место маньяка и понять, что им руководило в момент совершения преступления. Высоков как будто попадает во внутренний мир злодея, осмысливает, почему он это сделал, как и зачем. В сериале каждое убийство – целая история, которая порой уходит вглубь веков. Мой герой все это расследует. Самым сложным для меня было выучить текст. Это очень специфическая речь сугубо профессионального психолога», – отметил Сергей Астахов.

Сергей Астахов и Нина Гогаева отправятся на поиски серийного убийцы
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Съемки сериала проходили в Геленджике, Новороссийске и Анапе и длились более полугода. Перед художниками-постановщиками стояла непростая задача. Так как у всех маньяков, о которых рассказывается в картине, были различные девиации, то и локации приходилось выбирать необычные, а иногда и дорабатывать их. К примеру, если убийца занимался спортом, то делал это особенным образом, поэтому для него необходимо было выстроить нестандартный тренажерный зал. Гримерам приходилось «выжигать» на телах изображение солнца и «наносить» десятки ножевых ранений для создания образов убийц с изощренной логикой.
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