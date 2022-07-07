Сериалы с Екатериной Вилковой, Александром Кузнецовым и Филиппом Янковским вошли в программу «Пилота»

IV российский фестиваль сериалов «
Пилот
», который состоится с 15 по 17 июля в городе Иваново, объявил конкурсную программу – в ней представлен 21 премьерный проект, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Съемки сериала "Горемыки"
Среди комедий — исторический сериал «
Купцы и дети
» о проблемах взаимопонимания отцов и детей с
Михаилом Пореченковым
и
Ксенией Кутеповой
и «
Горемыки
»
Никиты Тамарова
о том, как бытовые конфликты между сожителями могут закончиться инопланетным нашествием и арестом настоящего Деда Мороза. Это кукольная комедия, но в ней появляются и живые актеры — например,
Юрий Быков
. Также в конкурсе проект «
Цыцгендер
», где
Кристина Кучеренко
исполнила роль фем-активистки, которая ведет блог об исправлении токсичного бойца без правил. Еще одна комедия, но мистическая – «
Закрыть гештальт
» от создателя «
Мама, не горюй
»
Максима Пежемского
. Ее герой, упав с 20-го этажа, обретает «дар» видеть призраков и начинает помогать заблудшим душам.
Отбор прошел детективный сериал
Адильхана Ержанова
«
Замерзшие
» о загадочных убийствах в обледенелом городе c
Артемом Быстровым
в главной роли и детектив «
Переговорщик
» с
Кириллом Пироговым
об очень опытном посреднике в общении с террористами. Герои каждой из остросюжетных драм совершают на работе ошибки, которые превращают их собственные жизни в кошмар. В конкурсе выделяется мистический триллер «
Сны Алисы
» с
Екатериной Вилковой
и
Денисом Шведовым
— страшная история о девочке, способной предвидеть будущее.
фото: К/ф "Замершие"
Также в программе рождественская драма о рекламщиках и кинематографистах «
А сейчас реклама!
» с
Алексеем Золотовицким
,
Риналем Мухаметовым
и
Кристиной Асмус
в роли самой себя, трагикомедия об искусственном оплодотворении «
Морозко
» с
Аглаей Тарасовой
, религиозная драма «
Приход
»
Резо Гигинеишвили
с
Филиппом Янковским
,
Варварой Шмыковой
и
Александрой Ребенок
и сентиментальная комедия «
Друг на час
» с
Сергеем Шакуровым
и
Борисом Дергачевым
, а также комедийный боевик «
Красный 5
» с
Владимиром Вдовиченковым
и
Романом Курцыным
.
Кроме того, в конкурс вошли комедия «
Мафия
» о семье непутевых преступников в исполнении
Ингрид Олеринской
,
Федора Лаврова
и
Александра Робака
, драмеди «
Трансформеры
» с
Артуром Бесчастным
о полицейском, который внедряется в травести-шоу, социальная фантастика
Эраджа Нидоева
«
22:22
», герои которой оказываются в Дне сурка, комедия о женской доле в России «
Кафе "Куба"
» с
Мариной Федункив
и независимый проект «
Человек выходит на сцену
»
Нины Воловой
.
фото: К/ф "Химера"
Впервые в программе — два проекта Вконтакте. Это высокобюджетный скринлайф-сериал
Dead of Night
от продюсера
Тимура Бекмамбетова
о зомби-апокалипсисе, изначально созданный для Snapchat, и хулиганская фэнтези-комедия «
Город бесов
» об охотниках за нечистью. Острым социальным проблемам посвящены триллер «
Химера
» от создателей «
Хрустального
» с
Александром Кузнецовым
,
Эльдаром Калимулиным
,
Лукерьей Ильяшенко
,
Егором Корешковым
и «
Капельник
» — трагикомедия о том, как богатые люди вызывают себе санитаров, чтобы быстро прийти в себя после интоксикации. Идея сериала принадлежит блогеру
Иде Галич
, а снялись в проекте
Гоша Куценко
и
Анастасия Резник
.
Победителей фестиваля определит жюри, в которое войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии. Они выберут лучших среди актеров, продюсеров, режиссеров, сценаристов и вручат специальный Приз жюри. Зрителям также предстоит выбрать лучший пилот, который будет отмечен Призом зрительских симпатий.
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