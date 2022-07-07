Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сериалы с Екатериной Вилковой, Александром Кузнецовым и Филиппом Янковским вошли в программу «Пилота»

7 июля
2022 год

Новости кино >>
7 июля 2022
IV российский фестиваль сериалов «Пилот», который состоится с 15 по 17 июля в городе Иваново, объявил конкурсную программу – в ней представлен 21 премьерный проект, сообщает пресс-служба смотра.

Сериалы с Екатериной Вилковой, Александром Кузнецовым и Филиппом Янковским вошли в программу «Пилота»
фото: Съемки сериала "Горемыки"

Среди комедий — исторический сериал «Купцы и дети» о проблемах взаимопонимания отцов и детей с Михаилом Пореченковым и Ксенией Кутеповой и «Горемыки» Никиты Тамарова о том, как бытовые конфликты между сожителями могут закончиться инопланетным нашествием и арестом настоящего Деда Мороза. Это кукольная комедия, но в ней появляются и живые актеры — например, Юрий Быков. Также в конкурсе проект «Цыцгендер», где Кристина Кучеренко исполнила роль фем-активистки, которая ведет блог об исправлении токсичного бойца без правил. Еще одна комедия, но мистическая – «Закрыть гештальт» от создателя «Мама, не горюй» Максима Пежемского. Ее герой, упав с 20-го этажа, обретает «дар» видеть призраков и начинает помогать заблудшим душам.

Отбор прошел детективный сериал Адильхана Ержанова «Замерзшие» о загадочных убийствах в обледенелом городе c Артемом Быстровым в главной роли и детектив «Переговорщик» с Кириллом Пироговым об очень опытном посреднике в общении с террористами. Герои каждой из остросюжетных драм совершают на работе ошибки, которые превращают их собственные жизни в кошмар. В конкурсе выделяется мистический триллер «Сны Алисы» с Екатериной Вилковой и Денисом Шведовым — страшная история о девочке, способной предвидеть будущее.

Сериалы с Екатериной Вилковой, Александром Кузнецовым и Филиппом Янковским вошли в программу «Пилота»
фото: К/ф "Замершие"

Также в программе рождественская драма о рекламщиках и кинематографистах «А сейчас реклама!» с Алексеем Золотовицким, Риналем Мухаметовым и Кристиной Асмус в роли самой себя, трагикомедия об искусственном оплодотворении «Морозко» с Аглаей Тарасовой, религиозная драма «Приход» Резо Гигинеишвили с Филиппом Янковским, Варварой Шмыковой и Александрой Ребенок и сентиментальная комедия «Друг на час» с Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачевым, а также комедийный боевик «Красный 5» с Владимиром Вдовиченковым и Романом Курцыным.

Кроме того, в конкурс вошли комедия «Мафия» о семье непутевых преступников в исполнении Ингрид Олеринской, Федора Лаврова и Александра Робака, драмеди «Трансформеры» с Артуром Бесчастным о полицейском, который внедряется в травести-шоу, социальная фантастика Эраджа Нидоева «22:22», герои которой оказываются в Дне сурка, комедия о женской доле в России «Кафе "Куба"» с Мариной Федункив и независимый проект «Человек выходит на сцену» Нины Воловой.

Сериалы с Екатериной Вилковой, Александром Кузнецовым и Филиппом Янковским вошли в программу «Пилота»
фото: К/ф "Химера"

Впервые в программе — два проекта Вконтакте. Это высокобюджетный скринлайф-сериал Dead of Night от продюсера Тимура Бекмамбетова о зомби-апокалипсисе, изначально созданный для Snapchat, и хулиганская фэнтези-комедия «Город бесов» об охотниках за нечистью. Острым социальным проблемам посвящены триллер «Химера» от создателей «Хрустального» с Александром Кузнецовым, Эльдаром Калимулиным, Лукерьей Ильяшенко, Егором Корешковым и «Капельник» — трагикомедия о том, как богатые люди вызывают себе санитаров, чтобы быстро прийти в себя после интоксикации. Идея сериала принадлежит блогеру Иде Галич, а снялись в проекте Гоша Куценко и Анастасия Резник.

Победителей фестиваля определит жюри, в которое войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии. Они выберут лучших среди актеров, продюсеров, режиссеров, сценаристов и вручат специальный Приз жюри. Зрителям также предстоит выбрать лучший пилот, который будет отмечен Призом зрительских симпатий.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Тимур БекмамбетовАртур БесчастныйНина ВоловаИда ГаличЛукерья ИльяшенкоЭльдар КалимулинЕгор КорешковАлександр Кузнецов (III)Гоша КуценкоФёдор ЛавровЭрадж НидоевИнгрид ОлеринскаяАнастасия РезникАлександр РобакМарина Федункив
фильмы
ГоремыкиЗакрыть гештальтЗамерзшиеКафе «Куба»ПереговорщикСны АлисыХимераЦыцгендер

анонс

Скорбим

Леонид Сергеев
5 июля ушёл из жизни автор-исполнитель Леонид Сергеев.
Алла Богуславская
5 июля ушла из жизни артистка балета Алла Богуславская.
Лев Санкин
5 июля ушёл из жизни актёр Лев Санкин.
Ирина Брагина
4 июля ушла из жизни актриса Ирина Брагина.
Юлий Файт
4 июля ушёл из жизни кинорежиссёр Юлий Файт.
Сергей Сосновский
3 июля ушёл из жизни актёр Сергей Сосновский.
Тамара Нарская
2 июля ушла из жизни артистка балета, педагог Тамара Нарская.

День рождения >>

Евгений Венедиктов
Сергей Власов (S.A.V.)
Михаил Гаврилов-Третьяков
Екатерина Зинченко
Марина Коняшкина
Иван Лапиков
Валентин Никулин
Эдуардс Павулс
Наталья Ткаченко
Беренис Бежо
Витторио Де Сика
Херман Кобос
Ринго Старр
Клэр Холт
Нина Хосс
Рэймонд Хэттон
все родившиеся 7 июля >>

Афиша кино >>

Булки
комедия
Россия, 2022
Добро пожаловать на юг 2 или Соседям вход воспрещен
комедия
Италия, 2016
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Побег из космоса
детский фильм, комедия, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Супер Майки
комедия
Нидерланды, 2020
Венецияфрения
триллер, фильм ужасов
Испания, 2021
Влюбленные в небеса
драма, мелодрама, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2022
Молох
фильм ужасов
Нидерланды, 2022
Обряд
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Первая любовь
мелодрама
США, 2022
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Неоновый демон
драма, триллер, фильм ужасов
Дания, США, Франция, 2016
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен