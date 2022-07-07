Александр Домогаров попадет в «Капкан на судью»

В центре истории — судья Нестеров (Александр Домогаров), принципиальный и честный работник судебной системы. За годы службы он запомнился верностью правосудию, уникальным чутьем на настоящих преступников и щепетильным изучением доказательств вины осужденных. Но однажды во время празднования 55-летия героя загадочным образом исчезает его дочь (Ангелина Загребина). В ситуации с пропажей человека наиболее важными являются первые 48 часов. За дело об исчезновении девушки берется лучший следователь полиции — майор Забелин (Александр Горбатов). В ходе проведения розыскных мероприятий один за другим начинают выясняться темные секреты судьи Нестерова. Жизнь его несовершеннолетней дочери теперь напрямую зависит от того, сможет ли всеми уважаемый судья признать профессиональную ошибку.
фото: Пресс-служба KION
«Меня удивило, когда я узнал, что судья в своей работе, оказывается, исходит не только из буквы закона, но и из собственных убеждений. Получается, он может осудить человека без наличия прямых доказательств, и в некоторых ситуациях это бьет по нему же через несколько лет. Мы старались показать, что каждый из нас вне зависимости от социального статуса может быть зависим от действий и ошибок одного человека, обладающего властью», — отметил режиссер сериала Ярослав Мочалов («Мурка», «Знахарь»).
События сериала разворачиваются в провинциальном морском городе. Большая часть сцен снималась в Сестрорецке и других пригородах Санкт-Петербурга. Одной из локаций стал настоящий маяк, расположенный на насыпном озере Сухо в 20 километрах от южного берега Ладожского озера. Для съемок сцен с Александром Горбатовым в машине использовали экран с технологией Virtual Production, которая объединяет живую съемку и компьютерную графику в реальном времени.
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