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«Вампиры средней полосы» отпразднуют Ивана Купалу во втором сезоне

7 июля
2022 год

Новости кино >>
7 июля 2022
Во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы» герои отпразднуют Ивана Купалу — языческий обряд сыграет сакральную роль для смоленских вампиров, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

«Вампиры средней полосы» отпразднуют Ивана Купалу во втором сезоне
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

В ночь с 6 на 7 июля по народному календарю отмечается праздник Ивана Купалы. Древнее торжество плодородия прославляет влюбленных. После него можно спокойно купаться — вода в реках и озерах становится достаточно теплой. Атмосфера события не случайно привлекает киношников — на Ивана Купалу девушки наряжаются в народные платья, надевают на голову венки из полевых цветов и отправляются очаровывать мужчин. Все это может очень красиво смотреться в кадре — решили создатели «Вампиры средней полосы».

«Поскольку наш дед Слава (Юрий Стоянов — прим. ред.) является проводником славянского и языческого миров, то для него Иван Купала имеет сакральный смысл. И не только для него, но это уже спойлер. Когда готовились к съемке и зажгли костры для обрядов на берегу реки, на это действо пришли посмотреть не только люди, живущие неподалеку, но и местные обитатели фауны — ондатры. Они периодически выплывали, чтобы посмотреть, как дед Слава борется со злом», — рассказал автор идеи и шоураннер сериала Алексей Акимов.

«Вампиры средней полосы» отпразднуют Ивана Купалу во втором сезоне
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Съемки продолжения «Вампиров» стартовали этой весной. Во втором сезоне в Смоленск пришло лето, которое станет для семьи деда Славы временем тяжелых потерь и неожиданных приобретений. Виной тому – цепочка странных убийств в Подмосковье, в ходе расследования которых семья снова окажется в эпицентре происходящих событий. Вампиры возьмут под опеку девочку Милу (Ева Смирнова), которая может быть ценным свидетелем и за которой кто-то охотится. Похоже, деду Славе и его родственникам вновь предстоит защитить Смоленск от сил зла, дав и вампирам, и людям надежду на мирную жизнь. А еще семью ждет прибавление. Вот только будущая мать, Ольга Анваровна (Ольга Медынич), тоже способна доставить немало хлопот – и деду Славе, и хранителям, которых теперь возглавляет сын Ирины Витальевны Костя (Дмитрий Лысенков), мечтающий полностью контролировать жизнь вампиров.
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«Вампиры средней полосы» отпразднуют Ивана Купалу во втором сезоне фотографии
«Вампиры средней полосы» отпразднуют Ивана Купалу во втором сезоне фотографии
«Вампиры средней полосы» отпразднуют Ивана Купалу во втором сезоне фотографии
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