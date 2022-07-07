Объявлен актерский состав сериала о панк-группе «Король и Шут»

В восьми сериях режиссер Рустам Мосафир («Скиф») и сценарист Дмитрий Лемешев («Контакт») расскажут, как разгильдяи-подростки основали знаковую панк-рок группу России, нащупали свой уникальный стиль и стали кумирами поколения. Авторами идеи стали музыкальный продюсер, сотрудничавший с группой «Король и Шут», Игорь «Панкер» Гудков и основатель, солист группы «Король и Шут» Андрей «Князь» Князев — они также выступили сопродюсерами сериала.
«Горшок однажды сказал, что хотел бы жить в сказке, в фэнтези, поэтому мы решили за счёт песен, за счёт ярких героев и огромного количества яркого материала, накопившегося за всю музыкальную карьеру Горшка и Князя, рассказать их историю в не совсем типичной биографической форме. У нас будет не только музыкальные выступления, закулисье творческого процесса и концертные туры, но и фэнтезийный мир, где оживут персонажи песен», — прокомментировал Рустам Мосафир.
фото: Пресс-служба Кинопоиска
Производством сериала занимаются Плюс Студия, компания «Лунапарк» и «Лига Фильм» сопродюсера сериала Игоря «Панкера» Гудкова, снявшего три фильма-концерта «КиШа» — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю», над которым перед своей смертью в 2013 году также работал Михаил Горшенëв.
Съемки продлятся до октября 2022 года. Сериал выйдет в 2023 году на Кинопоиске.
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