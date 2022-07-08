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Егор Бероев и Александр Робак продолжат «Войну семей» на ТНТ

8 июля
2022 год

Новости кино >>
8 июля 2022
Телепремьера второго сезона комедийного сериала «Война семей» с Александром Робаком и Егором Бероевым состоится 25 июля на ТНТ. Актерский состав проекта пополнили Ангелина Стречина и Григорий Верник, сообщает пресс-служба телеканала.

Егор Бероев и Александр Робак продолжат «Войну семей» на ТНТ
фото: Пресс-служба ТНТ

В первом сезоне два друга детства Миша (Робак) и Дима (Бероев) разругались после того, как раскрылся роман Димы с дочерью друга. До этого их семьи проводили вечера вместе, а между двумя соседними участками даже не было забора. Но случившееся превратило лучших друзей в заклятых врагов. Только конфликт между Мамонтовыми и Ремневыми успокоился, как вдруг на семейном торжестве выясняется, что уже Миша живёт с 25-летней подругой дочери Стасей – с этого и стартует второй сезон, а новые обстоятельства провоцируют еще один виток испытаний и разногласий, которые коснутся абсолютно каждого.

В проекте также сыграли Ольга Медынич, Светлана Колпакова, Арина Постникова, Арам Вардеванян и другие. Режиссером новых серий стал Роман Фокин, ранее работавший над сериалами «Восьмидесятые» и «Психологини».

Егор Бероев и Александр Робак продолжат «Войну семей» на ТНТ
фото: Пресс-служба ТНТ


«Я очень люблю свою героиню, она умная, самодостаточная, с хорошим чувством юмора, неугомонная, иногда не может совладать со своим буйным характером. В новом сезоне от неё можно ожидать любых сюрпризов. Она наконец-то выйдет из кризиса среднего возраста и расправит плечи. Женщинам, которые находятся в затруднительном семейном положении, будет полезно посмотреть новый сезон «Войны семей». Сериал поднимает непростые темы, но они написаны с юмором, это позволяет немного подняться над ситуацией», — поделилась Ольга Медынич.
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№ 1
Lusia Happy   8.07.2022 - 11:08
все равно как-то первый сезон не особо вдохновил. недостаточно смешно, чтобы действительно оценить сериал. в общем-то скучно( читать далее>>
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