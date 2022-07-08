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Не стало Джеймса Каана, сыгравшего Сонни Корлеоне в «Крестном отце»

8 июля
2022 год

Новости кино >>
8 июля 2022
Американский актер Джеймс Каан, наиболее известный по роли Сонни Корлеоне в «Крестном отце», умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на его странице в Twitter.

Не стало Джеймса Каана, сыгравшего Сонни Корлеоне в «Крестном отце»
фото: AP Photos / Richard Shotwell

Джеймс Каан родился 26 марта 1940 года в Нью-Йорке. По окончании актерских курсов он работал в театрах Бродвея. Кинодебют артиста состоялся в 1963-м в картине Билли Уайлдера «Нежная Ирма».

После роли автогонщика в ленте «Красная линия 7000» за актером в кино закрепился образ жесткого и вспыльчивого мужчины. Однако за время своей карьеры Каан примерял различные амплуа: снимался в комедийном мюзикле «Смешная леди», музыкальной драме Клода Лелуша «Болеро», развивал семейную тему в поставленном им фильме «На виду у всех», играл писателя Пола Шелдона в триллере по роману Стивена Кинга «Мизери». Актер также запомнился ролями в фильмах «Роллербол», «Игрок», «Люди дождя» и «Вор».
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Джеймс КаанСтивен КингКлод ЛелушБилли Уайлдер
фильмы
БолероВорДогвилльКрёстный отецМизериНа виду у всехНежная ИрмаРоллерболСмешная леди

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