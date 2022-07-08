Аглая Шиловская стала «Столичной штучкой»

Главная героиня Марина (Шиловская) – менеджер в агропромышленной компании, она привыкла к городскому ритму, каблукам и маникюру. Но однажды ее отправляют руководить установкой нового доильного аппарата в отдаленный район Тамбовской глубинки. Новая должность переворачивает привычный мир героини: отныне она живет в гостевом доме с баней, а окружают ее простые односельчане и самые настоящие коровы. И теперь главная ее проблема – убедить местных жителей, что «инновации» в области дойки им вообще нужны. А для начала Марине придется расположить к себе мастера на все руки Валеру (Устюгов), который пользуется авторитетом у простых работяг.
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