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Деконструкция «Балканский рубеж»
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Аглая Шиловская стала «Столичной штучкой»

8 июля
2022 год

Новости кино >>
8 июля 2022

В Москве начались съемки мелодрамы «Столичная штучка» с Аглаей Шиловской и Александром Устюговым, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Аглая Шиловская стала «Столичной штучкой»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Главная героиня Марина (Шиловская) – менеджер в агропромышленной компании, она привыкла к городскому ритму, каблукам и маникюру. Но однажды ее отправляют руководить установкой нового доильного аппарата в отдаленный район Тамбовской глубинки. Новая должность переворачивает привычный мир героини: отныне она живет в гостевом доме с баней, а окружают ее простые односельчане и самые настоящие коровы. И теперь главная ее проблема – убедить местных жителей, что «инновации» в области дойки им вообще нужны. А для начала Марине придется расположить к себе мастера на все руки Валеру (Устюгов), который пользуется авторитетом у простых работяг.

В сериале также снимаются Анатолий Лобоцкий, Екатерина Соломатина, Елена Муравьева, Любовь Зайцева, Виктор Супрун, Андрей Финягин и другие. Режиссером проекта выступает Артур Румынский.
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№ 1
_elen_black_   8.07.2022 - 16:44
Всегда интересно наблюдать над тем, как "модные штучки" попадают в более простую обстановку с меньшим уровнем комфорта и пытаются адаптироваться к той жизни, которая им ещё не знакома. С удовольствием... читать далее>>
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персоны
Любовь ЗайцеваАнатолий ЛобоцкийЕлена МуравьёваАртур РумынскийЕкатерина СоломатинаВиктор СупрунАлександр УстюговАндрей ФинягинАглая Шиловская

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