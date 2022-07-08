Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства анимационных фильмов

Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства анимационных национальных фильмов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.
фото: fond-kino.ru
Заявки на поддержку за счет субсидий на безвозвратной основе и заявки на поддержку за счет средств Фонда кино, предполагающую стопроцентную возвратность, принимаются с 7 июля по 8 августа 2022 года включительно.
С этого года в целях получения поддержки за счет средств, источником которых являются субсидии, и за счет средств Фонда кино подаются две разные заявки с приложением полных пакетов документов. Единая заявка на участие в двух отборах одновременно не принимается.
Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино — лично руководителем, представителем по доверенности или курьерским отправлением.
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