Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Балканский рубеж»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства анимационных фильмов

8 июля
2022 год

Новости кино >>
8 июля 2022

Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства анимационных национальных фильмов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства анимационных фильмов
фото: fond-kino.ru

Заявки на поддержку за счет субсидий на безвозвратной основе и заявки на поддержку за счет средств Фонда кино, предполагающую стопроцентную возвратность, принимаются с 7 июля по 8 августа 2022 года включительно.

С этого года в целях получения поддержки за счет средств, источником которых являются субсидии, и за счет средств Фонда кино подаются две разные заявки с приложением полных пакетов документов. Единая заявка на участие в двух отборах одновременно не принимается.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино — лично руководителем, представителем по доверенности или курьерским отправлением.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Фонд кино

анонс

Деконструкция «Балканский рубеж»

Скорбим

Михаил Каплан
7 июля ушёл из жизни актёр Михаил Каплан.
Леонид Сергеев
5 июля ушёл из жизни автор-исполнитель Леонид Сергеев.
Алла Богуславская
5 июля ушла из жизни артистка балета Алла Богуславская.
Лев Санкин
5 июля ушёл из жизни актёр Лев Санкин.

День рождения >>

Габриэль Воробьёв
Клара Джалилова
Татьяна Корсак
Николай Крюков
Андрей Мягков
Дмитрий Певцов
Константин Райкин
Юлия Рутберг
Виктор Тереля
София Буш
Кевин Бэйкон
Мило Вентимилья
Ким Дарби
Билли Крадап
Роберт Неппер
Анжелика Хьюстон
все родившиеся 8 июля >>

Афиша кино >>

Булки
комедия
Россия, 2022
Добро пожаловать на юг 2 или Соседям вход воспрещен
комедия
Италия, 2016
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Побег из космоса
детский фильм, комедия, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Супер Майки
комедия
Нидерланды, 2020
Венецияфрения
триллер, фильм ужасов
Испания, 2021
Влюбленные в небеса
драма, мелодрама, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2022
Молох
фильм ужасов
Нидерланды, 2022
Обряд
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Первая любовь
мелодрама
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен