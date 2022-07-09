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Есть ли жизнь в Утопии: главные новости аниме за неделю

9 июля
2022 год

Новости кино >>
9 июля 2022

В возрасте 60 лет трагически скончался автор манги «Югио!» Кадзуки Такахаси. Главную роль в новом аниме Макото Синкая «Судзумэ закрывает двери» озвучит дебютантка Нанока Хара, первую роль в кино сыгравшая у культового Сиона Соно (картина носила поэтическое название «Почему ты не играешь в аду?»). Почувствовав вкус к очень странным делам, братья Дафферы готовятся поставить для Netflix игровой сериал по «Тетради смерти». «Госпожа Кагуя» готовится к первому поцелую в полнометражном аниме, надеясь закрепить успех третьего сезона. Манга «Лагерь на свежем воздухе» разошлась тиражом более 7 миллионов экземпляров, в то время как «Токийские мстители» уже перешли рубеж в 65 миллионов проданных копий.

Есть ли жизнь в Утопии: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

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Toei AnimationКрасавица-воин Сейлор Мун», «Ван-Пис») достали из небытия франшизу «Слэм-данк», смастерили по ней полнометражку и теперь дразнятся тизером.



Экранизация манги Такэхико Иноуэ рассказывала о школьном хулигане Ханамити Сакураги, который ловко раздавал тумаки однокашникам и в то же самое время терпел фиаско в общении с девушками. Влюбившись в Харуко Акаги, женщину своей мечты, Такэхико задумал завоевать ее сердце, записавшись в баскетбольную секцию. Оказалось, что у парня — природный талант к игре. Так Такэхико разбудил ранее скрытую баскетбольную страсть и начал новую главу жизни.

Есть ли жизнь в Утопии: главные новости аниме за неделю

Аниме-сериал 1990-х, хоть и раскинулся на 101 эпизод, но так и не приблизился к финалу манги. Судя по всему, «Слэм-данк. Фильм» тоже не станет продолжать старую историю, удовлетворившись функцией ребута/ремейка. Руководит процессом лично Иноуэ, что вселяет надежду на красочный визуальный ряд. Релиз назначен на 3 декабря.

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Дождалась экранизации стебная сёнэн-манга Хадзимэ Комото «Магия и мускулы». В представленном тизере пока ничего особенного не показали, но на сегодняшний день хватит и анонса.



Сериал распахнет двери в мир, где магия — неотъемлемая часть повседневной жизни людей. И лишь Мэш Вандэд ей не пользуется: юноша живет в лесу с отцом и ежедневно тренирует тело сильное свое. Однажды Мэша таки находят и отправляют грызть гранит магии в специальную академию, чтобы он неучем не скитался по лесам. Но парень не собирается учить заклинания и размахивать палочкой: ему предстоит противостоять колдовству лишь с помощью физической силы. Имена и сроки пока не раскрываются.

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Второй кур второго сезона супергеройского аниме «Тигр и кролик» выходит на Netflix 7 октября. Свежий трейлер — в наличии.



В сериале люди, обладающие сверхспособностями, защищают простой народ на манер супергероев, за что получают рекламные контракты и препарат «В» специальные «очки героев», а их подвиги попадают на Hero TV. В первом сезоне ветерану Дикому Тигру, всегда работавшему в одиночку, внезапно приставляют напарника — новобранца Барнаби Брукса-младшего, который не так прост, как может показаться на первый взгляд. В трейлере продолжения мегаполис ждет угроза в виде дуэта суперзлодеев, против которых всей геройской братии предстоит объединиться.

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В марте 2023 года счастливые японские дети пойдут на премьеру нового, уже 42-го по счету, полнометражного фильма про Дораэмона, робокота из XXIII века.



«Дораэмон: Небесная Утопия» — прямой сиквел «Маленьких звездных войн Нобиты». Мальчик и его роботизированный друг отправляются на поиски утопической страны, где все живут счастливо. А поможет им в этом особый дирижабль, умеющий влиять на ход времени.

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И раз уж мы затронули кодомо: 25 августа Netflix приглашает юных (и не очень) зрителей в парк развлечений вместе с плюшевым медвежонком Рилаккумой.



Кукольный «Рилаккума и парк развлечений» продолжит неторопливый сказ о работящей девушке Каору и ее верном друге — умильном, но малость ленивом игрушечном медвежонке по имени Рилаккума. Как явствует из названия, в новом аниме герои отправятся в парк развлечений и как следует отдохнут. К должностным обязанностям вернутся режиссер Масахито Кобаяси и сэйю Микако Табэ.
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Бонус. Человек-Дьявол, нарисованный Ёситакой Амано (дизайнер «Яйца ангела», иллюстратор цикла об охотнике на вампиров Ди и повести Нила Геймана «Песочный человек: Охотники за снами»), на обложке журнала Morning Magazine. Кстати, вчера одноименное аниме отметило 50-летие.

Есть ли жизнь в Утопии: главные новости аниме за неделю
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персоны
Нил ГейманМэтт ДафферРосс ДафферМакото СинкайСион Соно
фильмы
D: Охотник на вампировВан-ПисГоспожа Кагуя: В любви как на войнеДораэмон: Маленькие звёздные войны НобитыКоронный бросокКрасавица-воин Сейлор МунОчень странные делаРилаккума и КаоруСудзумэ, закрывающая двериТетрадь смертиТигр и КроликТокийские мстителиУютный походЧеловек-дьяволЮгио!Яйцо ангела

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Есть ли жизнь в Утопии: главные новости аниме за неделю фотографии
Есть ли жизнь в Утопии: главные новости аниме за неделю фотографии
Есть ли жизнь в Утопии: главные новости аниме за неделю фотографии
Есть ли жизнь в Утопии: главные новости аниме за неделю фотографии
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анонс

Деконструкция «Балканский рубеж»

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5 июля ушла из жизни артистка балета Алла Богуславская.
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