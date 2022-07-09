Есть ли жизнь в Утопии: главные новости аниме за неделю

В возрасте 60 лет трагически скончался автор манги «Югио!
» Кадзуки Такахаси
. Главную роль в новом аниме Макото Синкая
«Судзумэ закрывает двери
» озвучит дебютантка Нанока Хара
, первую роль в кино сыгравшая у культового Сиона Соно
(картина носила поэтическое название «Почему ты не играешь в аду?
»). Почувствовав вкус к очень странным делам
, братья Дафферы
готовятся поставить для Netflix
игровой сериал по «Тетради смерти
». «Госпожа Кагуя
» готовится к первому поцелую в полнометражном аниме, надеясь закрепить успех третьего сезона
. Манга «Лагерь на свежем воздухе
» разошлась тиражом более 7 миллионов экземпляров, в то время как «Токийские мстители
» уже перешли рубеж в 65 миллионов проданных копий.
Аниме-индустрия трудится
, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю
мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал
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Главные анонсы фестиваля Anime Expo — 2022
Toei Animation
(«Красавица-воин Сейлор Мун
», «Ван-Пис
») достали из небытия франшизу «Слэм-данк
», смастерили по ней полнометражку и теперь дразнятся тизером.
Экранизация манги Такэхико Иноуэ
рассказывала о школьном хулигане Ханамити Сакураги, который ловко раздавал тумаки однокашникам и в то же самое время терпел фиаско в общении с девушками. Влюбившись в Харуко Акаги, женщину своей мечты, Такэхико задумал завоевать ее сердце, записавшись в баскетбольную секцию. Оказалось, что у парня — природный талант к игре. Так Такэхико разбудил ранее скрытую баскетбольную страсть и начал новую главу жизни.
Аниме-сериал 1990-х, хоть и раскинулся на 101 эпизод, но так и не приблизился к финалу манги. Судя по всему, «Слэм-данк. Фильм
» тоже не станет продолжать старую историю, удовлетворившись функцией ребута/ремейка. Руководит процессом лично Иноуэ, что вселяет надежду на красочный визуальный ряд. Релиз назначен на 3 декабря.
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Баскетбол в кино и аниме
Дождалась экранизации стебная сёнэн-манга Хадзимэ Комото
«Магия и мускулы
». В представленном тизере пока ничего особенного не показали, но на сегодняшний день хватит и анонса.
Сериал распахнет двери в мир, где магия — неотъемлемая часть повседневной жизни людей. И лишь Мэш Вандэд ей не пользуется: юноша живет в лесу с отцом и ежедневно тренирует тело сильное свое. Однажды Мэша таки находят и отправляют грызть гранит магии в специальную академию, чтобы он неучем не скитался по лесам. Но парень не собирается учить заклинания и размахивать палочкой: ему предстоит противостоять колдовству лишь с помощью физической силы. Имена и сроки пока не раскрываются.
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О феномене магического аниме «Сейлор Мун»
Второй кур второго сезона супергеройского аниме «Тигр и кролик
» выходит на Netflix 7 октября. Свежий трейлер — в наличии.
В сериале люди, обладающие сверхспособностями, защищают простой народ на манер супергероев, за что получают рекламные контракты и
препарат «В»
специальные «очки героев», а их подвиги попадают на Hero TV. В первом сезоне ветерану Дикому Тигру, всегда работавшему в одиночку, внезапно приставляют напарника — новобранца Барнаби Брукса-младшего, который не так прост, как может показаться на первый взгляд. В трейлере продолжения мегаполис ждет угроза в виде дуэта суперзлодеев, против которых всей геройской братии предстоит объединиться.
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Спригган — еще один непростой аниме-персонаж
В марте 2023 года счастливые японские дети пойдут на премьеру нового, уже 42-го по счету, полнометражного фильма про Дораэмона, робокота из XXIII века.
«Дораэмон: Небесная Утопия
» — прямой сиквел «Маленьких звездных войн Нобиты
». Мальчик и его роботизированный друг отправляются на поиски утопической страны, где все живут счастливо. А поможет им в этом особый дирижабль, умеющий влиять на ход времени.
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«Ветер крепчает» — знаковая работа Хаяо Миядзаки, где большое внимание уделяется полетам
И раз уж мы затронули кодомо: 25 августа Netflix приглашает юных (и не очень) зрителей в парк развлечений вместе с плюшевым медвежонком Рилаккумой
.
Кукольный «Рилаккума и парк развлечений
» продолжит неторопливый сказ о работящей девушке Каору и ее верном друге — умильном, но малость ленивом игрушечном медвежонке по имени Рилаккума. Как явствует из названия, в новом аниме герои отправятся в парк развлечений и как следует отдохнут. К должностным обязанностям вернутся режиссер Масахито Кобаяси
и сэйю Микако Табэ
.
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22 главных аниме этого лета
Бонус
. Человек-Дьявол
, нарисованный Ёситакой Амано
(дизайнер «Яйца ангела
», иллюстратор цикла об охотнике на вампиров Ди
и повести Нила Геймана
«Песочный человек: Охотники за снами
»), на обложке журнала Morning Magazine. Кстати, вчера одноименное аниме отметило
50-летие.
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