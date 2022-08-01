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Джанкарло Джаннини исполнилось 80 лет

1 августа
2022 год

Новости кино >>
1 августа 2022

Сегодня, 1 августа, исполнилось 80 лет выдающемуся итальянскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Джанкарло Джаннини.

Джанкарло Джаннини исполнилось 80 лет
фото: ru.m

Будущий мастер родился 1 августа 1942 на cевере Италии — в портовом городе Специи, а вырос в Неаполе. Получил диплом инженера по электронике, после чего поступил в Римскую Академию драматического искусства. В 1963-м снискал признание театральной критики исполнением роли Пэка в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Работал в труппе Франко Дзеффирелли, играя преимущественно роли классического репертуара, в частности — Ромео. В драме Верги «Волчица» был партнером великой Анны Маньяни. Исполнял роль Леонида в спектакле «Обещание» по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат», поставленном Валерио Дзурлини в римском театре «Элизео».

Успешно работал на телевидении: за исполнение роли Давида Копперфильда удостоился премии, присуждаемой лучшему молодому актеру года. В кино начал сниматься в 1964-м — в титрах многочисленных триллеров и эротических комедий часто скрывался под псевдонимом Джон Чарли Джонс. Мировая известность пришла к Джаннини с фильмами Лины Вертмюллер, с которой он начал сотрудничество в начале 60-х в ее постановке пьесы «Два и два больше не четыре». Актер стал для нее любимым исполнителем ролей простых и страстных итальянцев, бунтарей по натуре, в картинах «Рита-надоеда», «Не дразните надоеду», «Всё на месте и всё в беспорядке», «Конец света в нашей супружеской постели однажды дождливой ночью», «Мими-металлист, уязвленный в своей чести», «Фильм любви и анархии, или Сегодня утром, в 10 часов на Виа деи Фьори, в известном доме терпимости», «Отнесенные необыкновенной судьбой в Лазурное море в августе», «Семь красоток», «Кровавая стычка между двумя мужчинами из-за вдовы, предположительно по политическим мотивам» и «Франческа и Нунциата».

Джанкарло Джаннини исполнилось 80 лет
фото: кадр из фильма «Лили Марлен»

Помимо Вертмюллер, снимался у Стэнли КрамераТайна Санта-Виттории»), Дино РизиБезумный секс», «Взрослая любовь»), Этторе СколаДрама ревности. Все детали в хронике», «Ужин»), Григория ЧухраяЖизнь прекрасна»), Марио МоничеллиПутешествие с Анитой»), Райнера Вернера ФасбиндераЛили Марлен»), Ричарда БруксаБукмекерская лихорадка»), Альфонсо АрауПрогулка в облаках»), Гильермо Дель ТороМутанты»), Ридли СкоттаГаннибал»), Жауме БалагуэроТьма»), Тони СкоттаГнев») и других знаменитых режиссеров. Среди других заметных работ — «Однажды преступив закон», «Казино Рояль», «Квант милосердия» и «Уловка-22». Однако главной его творческой удачей остается роль графа Туллио в последнем фильме великого Лукино Висконти «Невинный». Всего на счету Джанкарло Джаннини более 175 ролей в кино и на телевидении. Снял два фильма, написал столько же сценариев и дважды выступил продюсером.

Обладатель 40 престижных наград, включая призы Канн, Локарно, Сан-Себастьяна и шесть премий «Давид ди Донателло». Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» и командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Его младший сын Адриано сыграл в сделанном Гаем Ричи ремейке комедии «Отнесенные необыкновенной судьбой в лазурное море» ту же роль, что и он.
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Джанкарло Джаннини исполнилось 80 лет фотографии
«Отнесенные необыкновенной судьбой в Лазурное море в августе»
«Мутанты»
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