Джанкарло Джаннини исполнилось 80 лет

Будущий мастер родился 1 августа 1942 на cевере Италии — в портовом городе Специи, а вырос в Неаполе. Получил диплом инженера по электронике, после чего поступил в Римскую Академию драматического искусства. В 1963-м снискал признание театральной критики исполнением роли Пэка в комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Работал в труппе Франко Дзеффирелли, играя преимущественно роли классического репертуара, в частности — Ромео. В драме Верги «Волчица» был партнером великой Анны Маньяни. Исполнял роль Леонида в спектакле «Обещание» по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат», поставленном Валерио Дзурлини в римском театре «Элизео».
Обладатель 40 престижных наград, включая призы Канн, Локарно, Сан-Себастьяна и шесть премий «Давид ди Донателло». Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» и командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Его младший сын Адриано сыграл в сделанном Гаем Ричиремейке комедии «Отнесенные необыкновенной судьбой в лазурное море» ту же роль, что и он.
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