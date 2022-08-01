Семейное дело: про боксера Ивана Драго и его сына снимут спин-офф «Рокки»

У персонажей популярной серии «Рокки» — советского боксера Ивана Драго и его сына Виктора — появится собственный спин-офф от студии MGM, уверяет The Wrap.
фото: кадр из фильма «Крид 2»
Сценарий «Драго» готовит Роберт Лоутон, обративший на себя внимание после работы над документальной лентой «Становление Рокки». К образу Ивана Драго вернется Дольф Лундгрен, а Виктора, дебютировавшего во втором «Криде», вновь сыграет Флориан Мунтяну.
Иван Драго впервые появился на экране в «Рокки 4», вышедшем в 1985-м, где отправил на тот свет друга Рокки Аполло Крида в исполнении Карла Уэзерса, после чего в финале был нокаутирован титульным героем. Спустя 33 года Лундгрен напомнил о своей звездной роли в «Криде 2». Триквел последнего, поставленный звездой серии Майклом Б. Джорданом, следует ожидать в 2023-м.
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