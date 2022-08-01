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Семейное дело: про боксера Ивана Драго и его сына снимут спин-офф «Рокки»

1 августа
2022 год

Новости кино >>
1 августа 2022
У персонажей популярной серии «Рокки» — советского боксера Ивана Драго и его сына Виктора — появится собственный спин-офф от студии MGM, уверяет The Wrap.

Семейное дело: про боксера Ивана Драго и его сына снимут спин-офф «Рокки»
фото: кадр из фильма «Крид 2»

Сценарий «Драго» готовит Роберт Лоутон, обративший на себя внимание после работы над документальной лентой «Становление Рокки». К образу Ивана Драго вернется Дольф Лундгрен, а Виктора, дебютировавшего во втором «Криде», вновь сыграет Флориан Мунтяну.

Иван Драго впервые появился на экране в «Рокки 4», вышедшем в 1985-м, где отправил на тот свет друга Рокки Аполло Крида в исполнении Карла Уэзерса, после чего в финале был нокаутирован титульным героем. Спустя 33 года Лундгрен напомнил о своей звездной роли в «Криде 2». Триквел последнего, поставленный звездой серии Майклом Б. Джорданом, следует ожидать в 2023-м.

Читать рецензию «Крид: Наследие Рокки»: Апперкот Адониса

Сам Сильвестр Сталлоне, кстати, не в восторге от идеи создать отдельный фильм про Драго и посетовал на жадность продюсера серии Ирвина Уинклера.
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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   1.08.2022 - 13:54
Не одному Сталлоне эта идея не по нраву. Зачем вообще ворошить старое. Лучше не сделают точно. Будет очередная драма, которая провалится в прокате. Лундгрен не такой актер что бы играть в драмах, да еще... читать далее>>
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