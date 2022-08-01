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Не стало звезды «Звёздного пути» Нишель Николс

1 августа
2022 год

Новости кино >>
1 августа 2022
В субботу вечером, 30 июля, в Силвер-Сити, расположенном в штате Нью-Йорк, не стало Нишель Николс, прославившейся образом переводчицы и офицера связи лейтенанта Нийоты Ухуры в «Звёздном пути». Звезда знаменитой фантастической вселенной не дожила до 90-летия всего пять месяцев, уточняет Deadline со слов ее менеджера и делового партнера Гилберта Белла.

Не стало звезды «Звёздного пути» Нишель Николс
фото: в образе Ухуры

Будущая американская актриса и певица родилась 28 декабря 1932 года в поселке Роббинс, что в штате Иллинойс. До начала актерской карьеры выступала с Дюком Эллингтоном и Лайонелом Хэмптоном. В 1961-м появилась в мюзикле Оскара Брауна «Пинки и компания», в котором сыграла королеву кампуса Хейзел Шарп. Пьеса привлекла внимание Хью Хефнера, и он пригласил ее в свой чикагский клуб Playboy.

Кинодебют актрисы состоялся в мюзикле «Порги и Бесс», вышедшем в 1959-м. В качестве офицера связи лейтенанта Нийоты Ухуры на борту «Энтерпрайза» впервые появилась в оригинальном сериале 1966 года «Звёздный путь», затем неоднократно возвращалась к роли в полнометражных фильмах, телевизионных шоу и видеоиграх, где ее героиня в конечном счете дослужилась до звания коммандера в Звездном флоте. Всего на ее счету более 65 ролей в кино и на телевидении. В частности, создала запоминающиеся образы в картинах «Грузовик Тернер», «Снежные псы» и сериале «Герои». Подарила свой голос персонажам многих мультфильмов («Футурама», «Симпсоны», «Бэтмен»).

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Отметилась в истории телевидения одним из первых межрасовых поцелуев с партнером по серии Уильямом Шатнером. Обладательница премии «Сатурн» и звезды на Аллее славы. Кроме того, NASA наняло Нишель Николс в качестве своего представителя, чтобы побудить женщин и афроамериканцев стать астронавтами, а доктор Мэй Джемисон, первая афроамериканка-космонавт, назвала «Звёздный путь» как основную причину, повлиявшую на ее решение присоединиться к космической программе.
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