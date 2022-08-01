Павел Прилучный, Эльдар Калимулин и Стася Милославская отправятся в путешествие на «Ладе Голд»

По словам Никиты Власова, «это старые-добрые приключения, на которых мы взрослели, которым сопереживали, боялись и смеялись, которые пересказывали друг другу в гаражах, на которых чему-то учились сами, героями которых хотели стать. Этот проект мы с моим другом и соавтором Егором Чичкановым придумали, вдохновляясь историями друг друга из юности. Практически в каждой семье нашей необъятной в том или ином виде присутствовал автомобиль марки "Жигули", и, уверен, каждый слышал словосочетание "Моя золотая". Вот мы с Егором и решили узнать, откуда растут ноги, и придумать вокруг этого целую легенду, вокруг которой и разворачивается наша история. К съемкам мы подошли основательно. Ведь нам понадобилось создать золотой автомобиль, который в сюжете занимает не последнее место, и реально является одним из ключевых героев. Так же мы не без удовольствия погрузились в криминальный аспект истории и изучили достаточно много материалов, связанных с "лихим временем". Нашли красивые локации, в которых будем драться, стрелять, уходить или не очень от погонь, просто вдохновляться красотой, затем снова уходить от погонь, отстреливаясь».
По сюжету внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на ладе-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за ошибки дедов и, возможно, найти любовь.
фото: пресс-служба продюсерской компании «Среда»
«"Лада Голд" — это приключения, настоящие "американские горки", запутанная, страшная и одновременно смешная и трогательная история про повзрослевших детей, которые оказываются перед задачей разрешить проблемы своих родителей. Моя героиня Кира – безумно смелая девушка – жесткая, грубая, потому что росла с отцом и братом. Ей предстоит доказать, что у нее есть голос, собственное мнение и вообще, что она есть», — поведала о своем персонаже Стася Милославская.
«Эта роль — просто мечта! Когда прочитал сценарий, понял сразу, что очень хочу сыграть Пашу Огурцова. Мой персонаж — внук легендарного милиционера, который в свое время стал настоящей грозой преступников в Тольятти, рыцарем и символом справедливости. А вот внук его получился другим — ушлый, хитрый, врет и выкручивается. Так случилось, что от деда Пашке остается лада "четверка" 21043 из чистого золота. Тут и начинаются настоящие приключения. В общем, съемки уже начались и понятно, что это будет огонь», — рассказал Эльдар Калимулин.
Съемки начнутся в Московской области, затем съемочная группа отправится в Астрахань, а продолжится путешествие в Тольятти на настоящей родине лады. Сериал войдет в линейку IVI Originals и будет доступен в онлайн-сервисе в 2023 году. Это уже пятый проект, создаваемый «Средой» специально для данной платформы.
фото: пресс-служба продюсерской компании «Среда»
Для Романа Евдокимова«эта история про поиск своего места в жизни. Куда я бегу? Что для меня ценно? Кто я на самом деле? Все герои отвечают на эти вопросы по ходу развития событий. Я играю Артура Дасыгина, парня "перекати-поле", свободного, не обремененного никакой ответственностью и совсем ничего не знающего о своей семье, своих "корнях", который оказывается в обстоятельствах, заставляющих его впервые взглянуть в глаза самому себе. Узнать на что он способен и ради чего. "Лада Голд" — роуд-муви, все персонажи находятся в постоянном движении, остановка может быть смертельной. Этот драйв присутствует и во время съёмок: у нас сумасшедшая команда, несущаяся на молодой и мощной энергии режиссёра. Каст прекрасен. С каждым из актеров я давно хотел поработать. Круто, что это случилось в таком необычном и драйвовом проекте».
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