Мэттью Макконахи возглавит женскую сборную по футболу

Мэттью Макконахи
сыграет главную роль в картине «Далласская афера» (Dallas Sting), сообщает Deadline
.
Зрителей ожидает рассказ о далласской футбольной команде старшеклассниц, отправившейся на Китайскую Олимпиаду в 1984 году в качестве аутсайдера и в итоге обыгравшей некоторые из лучших женских сборных из Китая, Австралии и Италии. Макконахи предстанет в образе тренера девочек Билла Кайндера, который привел разношерстную группу техасских подростков к победе в стиле «Рокки
».
За сценарий отвечают создательницы «Блеска
» Лиз Флахив и Карли Менш. Режиссером назначена Кэри Скогланд («Сокол и Зимний солдат
»). В продюсерской команде числятся Грег Берланти
, Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, Сара Шехтер и Робби Роджерс. Съемки запланированы на ближайшую осень в Новом Орлеане.
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