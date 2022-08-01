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Мэттью Макконахи возглавит женскую сборную по футболу

1 августа
2022 год

Новости кино >>
1 августа 2022
Мэттью Макконахи сыграет главную роль в картине «Далласская афера» (Dallas Sting), сообщает Deadline.

Мэттью Макконахи возглавит женскую сборную по футболу
фото: opentapes.org

Зрителей ожидает рассказ о далласской футбольной команде старшеклассниц, отправившейся на Китайскую Олимпиаду в 1984 году в качестве аутсайдера и в итоге обыгравшей некоторые из лучших женских сборных из Китая, Австралии и Италии. Макконахи предстанет в образе тренера девочек Билла Кайндера, который привел разношерстную группу техасских подростков к победе в стиле «Рокки».

За сценарий отвечают создательницы «Блеска» Лиз Флахив и Карли Менш. Режиссером назначена Кэри Скогланд («Сокол и Зимний солдат»). В продюсерской команде числятся Грег Берланти, Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, Сара Шехтер и Робби Роджерс. Съемки запланированы на ближайшую осень в Новом Орлеане.
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