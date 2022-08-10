Фестиваль кино и театра «Амурская осень» пройдет c 11 по 18 сентября в Благовещенске

20-й юбилейный фестиваль кино и театра «Амурская осень» состоится в Благовещенске c 11 по 18 сентября, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля «Амурская осень»Пресс-служба фестиваля «Амурская осень»
Впервые в рамках фестиваля пройдет лаборатория незавершенных короткометражных проектов: авторы будут питчинговать свои проекты, а оценит их жюри, состоящее из профессионалов индустрии. Лаборатория состоится на новой фестивальной площадке – в арт-галерее «Пушкарев».
Традиционно в рамках фестиваля – международные панорамы кино. В этом году зрители смогут увидеть японские и кыргызские фильмы. Также на смотре пройдут специальные показы современного игрового и документального кино, посвященного истории Дальнего Востока.
К 90-летию Андрея Тарковского на смотре состоится ретроспектива его фильмов, а также тематические лекции. Ретроспективу представит народный артист России Юрий Назаров. Отдельным событием фестиваля станет программа «Имя», посвященная режиссеру Валерию Тодоровскому. Кроме того, на смотре пройдут показы анимации от студии «Союзмультфильм», приуроченные к 110-летию российской анимации, которое отмечалось в этом году.
Конкурсные программы и состав жюри будут объявлены позднее.
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