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Фестиваль кино и театра «Амурская осень» пройдет c 11 по 18 сентября в Благовещенске

10 августа
2022 год

Новости кино >>
10 августа 2022
20-й юбилейный фестиваль кино и театра «Амурская осень» состоится в Благовещенске c 11 по 18 сентября, сообщает пресс-служба смотра.

Фестиваль кино и театра «Амурская осень» пройдет c 11 по 18 сентября в Благовещенске
фото: Пресс-служба фестиваля «Амурская осень»Пресс-служба фестиваля «Амурская осень»

Впервые в рамках фестиваля пройдет лаборатория незавершенных короткометражных проектов: авторы будут питчинговать свои проекты, а оценит их жюри, состоящее из профессионалов индустрии. Лаборатория состоится на новой фестивальной площадке – в арт-галерее «Пушкарев».

В театральном конкурсе будут представлены девять спектаклей — «Бесприданница» Ксении Самодуровой, «Близость» Владимира Моташнева, «Лицо» Валерия Саркисова, «Пиковая дама» Олега Ильина, «Свой путь» Хорена Чахаляна, «Ночь откровений» Петра Белышкова, «А как вы изволите поживать?» Сергея Сотникова, «У каждого свои недостатки» Валерия Гаркалина и «Ты где-то рядом» Владимира Большова.

В этом году Театр имени Вахтангова покажет в Благовещенске восемь постановок, каждая будет сыгран два раза. В программе – спектакли «Бовари», «Евгений Онегин», «Дядя Ваня», «Крик лангусты», «Люся. Признание в любви», «Наш класс», «Любовь у трона», «Мадемуазель Нитуш». В них заняты ведущие артисты театра Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Владимир Вдовиченков, Мария Аронова, Юлия Рутберг, Ольга Тумайкина и другие.

Традиционно в рамках фестиваля – международные панорамы кино. В этом году зрители смогут увидеть японские и кыргызские фильмы. Также на смотре пройдут специальные показы современного игрового и документального кино, посвященного истории Дальнего Востока.

К 90-летию Андрея Тарковского на смотре состоится ретроспектива его фильмов, а также тематические лекции. Ретроспективу представит народный артист России Юрий Назаров. Отдельным событием фестиваля станет программа «Имя», посвященная режиссеру Валерию Тодоровскому. Кроме того, на смотре пройдут показы анимации от студии «Союзмультфильм», приуроченные к 110-летию российской анимации, которое отмечалось в этом году.

Конкурсные программы и состав жюри будут объявлены позднее.
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Мария АроноваПётр БелышковВладимир БольшовВладимир ВдовиченковВалерий ГаркалинИрина КупченкоСергей МаковецкийЛюдмила МаксаковаВладимир МоташневЮрий НазаровЮлия РутбергКсения СамодуроваВалерий СаркисовСергей СотниковАндрей ТарковскийВалерий ТодоровскийОльга Тумайкина

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