Новые фильмы Ханта, Опельянца, Мороза и Давыдова получат поддержку Минкультуры

В блок игровых дебютных фильмов вошли драма именитого оператора Владислава Опельянца «Мария», сюжет которой основан на реальных событиях и рассказывает о матери, которая приезжает в Мексику искать своего погибшего сына, лента Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу» о похоронах неоднозначного человека, «Юра дворник» об истории уфимского дворника Юрия Ветлугина (Кирилл Кяро), неожиданно ставшего фотомоделью и героем сети, научно-фантастический фильм «Планета» с Артемом Быстровым в роли советского режиссера Павла Клушанцева, «Слон» Маруси Фоминой, «Семь черных бумаг» Анатолия Колиева, «Волки» Михаила Кулунакова, «Вы меня видели?» — драма о семье, в которой пропал ребенок, Черная комедия «Танцуй, Селедка» на тему взаимоотношения отцов и детей, «Ровесник» Федора Кудрявцева, «Синдром» о человеке с синдромом Дауна, ромком Александры Сарана «Втроем», картина «110», где действие разворачивается в лицее искусств, ошарашенном известием о суициде старшеклассницы, и психологическая подростковая драма «Лапин».
В категории фильмов социально значимой тематики поддержку Минкультуры получат 11 картин, в числе которых «Волонтер» по сценарию Александра Рогожкина, картина Владимира Грамматикова «Смотри на меня» по сценарию Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли, комедия киностудии им. Горького «Как я встретил ее маму», исторический байопик о советском психологе Льве Выготском «Выготский. Выше солнца», фильм о подвиге матроса Алдара Цыденжапова «9 секунд». Среди фильмов для детей и юношества Минкультуры поддержит новую экранизацию одноименной повести Владимира Железникова «Чучело», экранизацию повести Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика» и сказку «Василиса» от киностудии «Ленфильм».
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