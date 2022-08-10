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Новые фильмы Ханта, Опельянца, Мороза и Давыдова получат поддержку Минкультуры

10 августа
2022 год

Новости кино >>
10 августа 2022
Министерство культуры России опубликовало результаты конкурсов на финансирование производства национальных фильмов. Поддержку ведомства получат 145 кинопроектов.

Новые фильмы Ханта, Опельянца, Мороза и Давыдова получат поддержку Минкультуры
фото: "Лунатики" / Пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi

В списке игровых авторских и экспериментальных фильмов представлены 11 картин: «Прозрачные земли» победителя «Кинотавра» Дмитрия Давыдова о стариках, живущих в заброшенной деревне, новая картина режиссера «Межсезонья» Александра Ханта — абсурдистская трагикомедия «777» по роману Кирилла Рябова, драма Андрея Зайцева «Дорогие мои старики», где сыграют Алиса Фрейндлих и Сергей Дрейден, психологический триллер «Монохром» с Алексеем Серебряковым, мистическая история Ильи Хотиненко «Кинопленка №8», «Вера» о матери главного героя повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», драма Юрия Мороза «Лунатики» с Викторией Исаковой, чья героиня борется за жизнь сына-наркомана, «Золото Умальты» от автора «Красного призрака» Андрея Богатырева, комедия «Пять процентов» с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым, трагикомедия Натальи Назаровой «Светлячок» и «Длительные свидания» Георгия Лялина.

В блок игровых дебютных фильмов вошли драма именитого оператора Владислава Опельянца «Мария», сюжет которой основан на реальных событиях и рассказывает о матери, которая приезжает в Мексику искать своего погибшего сына, лента Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу» о похоронах неоднозначного человека, «Юра дворник» об истории уфимского дворника Юрия Ветлугина (Кирилл Кяро), неожиданно ставшего фотомоделью и героем сети, научно-фантастический фильм «Планета» с Артемом Быстровым в роли советского режиссера Павла Клушанцева, «Слон» Маруси Фоминой, «Семь черных бумаг» Анатолия Колиева, «Волки» Михаила Кулунакова, «Вы меня видели?» — драма о семье, в которой пропал ребенок, Черная комедия «Танцуй, Селедка» на тему взаимоотношения отцов и детей, «Ровесник» Федора Кудрявцева, «Синдром» о человеке с синдромом Дауна, ромком Александры Сарана «Втроем», картина «110», где действие разворачивается в лицее искусств, ошарашенном известием о суициде старшеклассницы, и психологическая подростковая драма «Лапин».

В категории фильмов социально значимой тематики поддержку Минкультуры получат 11 картин, в числе которых «Волонтер» по сценарию Александра Рогожкина, картина Владимира Грамматикова «Смотри на меня» по сценарию Андрея Кончаловского с Юлией Высоцкой в главной роли, комедия киностудии им. Горького «Как я встретил ее маму», исторический байопик о советском психологе Льве Выготском «Выготский. Выше солнца», фильм о подвиге матроса Алдара Цыденжапова «9 секунд». Среди фильмов для детей и юношества Минкультуры поддержит новую экранизацию одноименной повести Владимира Железникова «Чучело», экранизацию повести Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика» и сказку «Василиса» от киностудии «Ленфильм».
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