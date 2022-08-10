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Основано на реальных свиданиях: репортаж со съемок веб-сериала «Естественный отбор-3»

10 августа
2022 год

Новости кино >>
10 августа 2022
«Плотно, весело, иронично!» — под таким девизом проходили съемки третьего сезона веб-сериала «Естественный отбор», которые завершились свадьбой. Ироничное драмеди, основанное на реальных первых свиданиях, выходит с 2020 года при поддержке Института развития интернета. Сериал о встречах и расставаниях собрал более 18 млн просмотров ВКонтакте, был номинирован на Национальную премию в области веб-индустрии, отобран в конкурсные программы десяти международных кинофестивалей и вышел на онлайн-платформах в Бельгии и Южной Корее. Съемки продолжения заняли весь июль и проходили в Москве и Подмосковье. Кино-Театр.Ру застал авторов проекта на заключительной смене.

Основано на реальных свиданиях: репортаж со съемок веб-сериала «Естественный отбор-3»
фото: Бэкстейдж со съемок «Естественного отбора-3»

Для съемок финального эпизода была выбрана необычная локация – поле в 40 км от Москвы под городом Пушкино. Как оказалось, снимают в этот день сцену свадьбы. Под большим белым шатром накрыт фуршет, под двумя другими от палящего солнца прячутся актеры массовых сцен. Актрисы Карина Балашова, Мария Милешкина, Анна Рыкова и Юлия Марычева вынужденно загорают, сидя на деревянных качелях а-ля «Прованс» в ожидании следующей сцены.

Всего на съемочной площадке присутствуют около 40 человек. Среди празднично одетых гостей свадьбы выделяются ребята из съемочной группы в мятно-голубых футболках — в их числе и режиссер проекта Кирилл Алехин, который быстро вводит в курс дела: «Мы решили сделать восемь историй про персонажей второго плана, с которыми встречаются главные герои Алиса и Вова в первом и втором сезонах. Они по-другому раскрываются, становятся объемнее. Есть сквозная линия с первой до последней серии – Вова готовится к свадьбе».

Основано на реальных свиданиях: репортаж со съемок веб-сериала «Естественный отбор-3»
фото: Ефим Петрунин / Бэкстейдж со съемок «Естественного отбора-3»

Первые два сезона Алехин написал в соавторстве со шведкой Керен Климовски. Продолжению совместного творчества помешала политика. Новые соавторы нашлись в «Фeйcбукe» (соцсеть входит в корпорацию Meta, признанную в России экстремистской организацией – прим. ред.). Режиссер рассказал, что прочел более сотни сценариев и выделил три: Елены Вахрушевой, Полины Ковыневой и Ангелины Дебор. По словам постановщика, «было важно, чтобы соавторами были девушки, так как очень легко дать исключительно мужской шовинистический взгляд на отношения».

Со съемочной площадки доносится уверенный голос второго режиссера Наташи Романец: «Готовимся к съемке. Тишина. На исходные». «Плотно, весело, иронично!» – задает настроение Кирилл. «Давайте получать удовольствие, – командует он в рацию и объявляет. — «Вторжение Ефима».

Ефим Петрунин, известный по проектам «Гуляй, Вася!», «Мой папа – Барышников», исполнил в «Естественном отборе» роль главного героя Вовы. «Здесь хорошо, атмосфера на съемке прикольная. Все горят, приходят со своими предложениями каждый в своем цеху. Человека со спущенными рукавами я тут не встречал», – отмечает артист.

Основано на реальных свиданиях: репортаж со съемок веб-сериала «Естественный отбор-3»
фото: Карина Балашова / Бэкстейдж со съемок «Естественного отбора-3»

«Кирилл говорит, что у нас «демократичное кино». Мы всегда в диалоге, – рассказывает Карина Балашова, для которой роль Иры в третьем сезоне «Естественного отбора» стала дебютной. – У меня были две съемочные смены. После второй я грустила, потому что мне здесь очень нравится. Было жаль расставаться с командой, ведь все такие классные, душевные ребята, профессионалы своего дела!»

Спустя два часа сложная массовая сцена снята. Аромат костра и готовящегося на нем плова сигнализирует о перерыве на обед. «Я свой плов люблю. Сам готовлю, — рассказывает Ефим Петрунин. – И Вова тоже готовит. Вообще у меня с Вовой много совпадений. Я тоже очень люблю делать людям добро. Не всегда получается, но стараюсь». Из предыдущих сезонов мы знаем Вову как человека ведомого с большим опытом встреч и свиданий, попыток построить семью и наконец-то повзрослеть. Но Ефим, в отличие от своего героя, действует решительно: «Я глубоко женатый человек. Мы с женой познакомились на съемочной площадке. Она художник по костюмам. Все просто: пришел, увидел, сказал «мое» и больше никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не отдам. Вцепился как клещ. Через месяц начали жить вместе, через год – предложение в Париже, месяца через три – свадьба, путешествие на Мальдивы, через год – первый ребенок, еще через четыре – второй».

К знакомствам в сети Ефим относится скептически. По его мнению, завышенные ожидания и обманчивое ощущение наличия выбора развращают: «Молодому человеку уже не надо добиваться девушки, петь серенады, сочинять стихи – ему надо зайти в интернет». На философский вопрос, где искать любовь, отвечает конкретно: «Хоть в метро. Скажи привет, тебе ответят. А дальше нет никакого плана действий. Если это судьба, то вы выйдете на одной станции и пойдете в одном направлении». Ефим — фаталист и романтик, как и его герой.

Основано на реальных свиданиях: репортаж со съемок веб-сериала «Естественный отбор-3»
фото: Олег Хорошавин / Бэкстейдж со съемок «Естественного отбора-3»

На закате Ефим, вернее, Вова, в маске зайца пойдет к алтарю с его спутницей, скрывающейся за маской лисички. Кто она – секрет, который просил сохранить режиссер. Сама актриса, исполняющая роль невесты Вовы, тоже ярая противница знакомств в интернете. Любовь она еще не встретила, но уповает на судьбу. Свою героиню осуждает за неправильные ценности и идеалы. К третьему сезону она распознала в ней манипулятора и признается, что пойми она это раньше, в первых двух сезонах сыграла бы иначе.

На экстерьерных съемках солнце определяет точное время финального «стоп, снято!». Скромный бюджет проекта не позволяет вооружиться необходимым оборудованием и не зависеть от светового дня. До захода солнца остаются считаные минуты, чтобы поймать момент и снять нужную сцену. И это удается. Кирилл Алехин торжественно объявляет: «Снято!». У некоторых актеров слезы на глазах — не хочется признавать, что съемки окончены.

Третий сезон веб-сериала «Естественный отбор», который станет финальным, выйдет уже в сентябре.

Мария Емельянова
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   10.08.2022 - 18:46
Вполне правильно, что третий сезон станет заключительным, всегда нужно вовремя остановится, а не продолжать съёмки, "раздувая" сюжетную линию на многочисленные серии. читать далее>>
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Основано на реальных свиданиях: репортаж со съемок веб-сериала «Естественный отбор-3» фотографии
Основано на реальных свиданиях: репортаж со съемок веб-сериала «Естественный отбор-3» фотографии
Основано на реальных свиданиях: репортаж со съемок веб-сериала «Естественный отбор-3» фотографии
Основано на реальных свиданиях: репортаж со съемок веб-сериала «Естественный отбор-3» фотографии
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