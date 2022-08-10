Фантастические твари, и с чем их приготовляют: по манге для гурманов «Подземелье вкусностей» готовят аниме

Кулинарная фэнтези манга Рёко Куи «Подземелье вкусностей» (Dungeon Meshi), которая выходит с 2014 года, будет экранизирована студией Trigger.
Начинается история далеко от обеденного стола: как и многие добровольцы, юноша Лай Торден вместе с отрядом воинов отправляется в подземелье, где сокрыто легендарное Золотое царство. Вскоре на пути охотников за сокровищами появляется дракон, который уничтожает боевое построение и проглатывает сестру Лая — Фалин. Несмотря на плачевное состояние экспедиции, юноша решает во что бы то ни стало отыскать обидчика и продолжает путь вместе с эльфийки Марсиллы, которая знает целебные заклинания, и вором-полуросликом Чилчаком. Вскоре у троицы заканчивает еда — и Торден предлагает готовить яства из фантастических тварей подземного царства. Меню значительно расширяется, когда к отряду присоединяется гном Сэнши, крайне заинтересованный в приготовлении блюда из дракона.
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