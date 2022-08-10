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Фантастические твари, и с чем их приготовляют: по манге для гурманов «Подземелье вкусностей» готовят аниме

10 августа
2022 год

Новости кино >>
10 августа 2022
Кулинарная фэнтези манга Рёко Куи «Подземелье вкусностей» (Dungeon Meshi), которая выходит с 2014 года, будет экранизирована студией Trigger.

Фантастические твари, и с чем их приготовляют: по манге для гурманов «Подземелье вкусностей» готовят аниме

Начинается история далеко от обеденного стола: как и многие добровольцы, юноша Лай Торден вместе с отрядом воинов отправляется в подземелье, где сокрыто легендарное Золотое царство. Вскоре на пути охотников за сокровищами появляется дракон, который уничтожает боевое построение и проглатывает сестру Лая — Фалин. Несмотря на плачевное состояние экспедиции, юноша решает во что бы то ни стало отыскать обидчика и продолжает путь вместе с эльфийки Марсиллы, которая знает целебные заклинания, и вором-полуросликом Чилчаком. Вскоре у троицы заканчивает еда — и Торден предлагает готовить яства из фантастических тварей подземного царства. Меню значительно расширяется, когда к отряду присоединяется гном Сэнши, крайне заинтересованный в приготовлении блюда из дракона.

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Среди блюд, которые можно встретить в манге, есть омлет с василиском и мандрагорой (см. ниже), конфи с фениксом, тарт из дерева, пожирающего людей, и многое другое.

Фантастические твари, и с чем их приготовляют: по манге для гурманов «Подземелье вкусностей» готовят аниме

Студия Trigger уже работала с очаровательной вселенной «Подземелья вкусностей» — несколько лет назад они сделали 30-секундную рекламу манги.



В этом сентябре студия Trigger готовится выпустить аниме во вселенной видеоигры Сyberpunk 2077, а среди ее более ранних проектов — «Убей или умри», «Милый во Франксе», «Совершенно новое животное» и «Промар».
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Фантастические твари, и с чем их приготовляют: по манге для гурманов «Подземелье вкусностей» готовят аниме фотографии
Фантастические твари, и с чем их приготовляют: по манге для гурманов «Подземелье вкусностей» готовят аниме фотографии
Фантастические твари, и с чем их приготовляют: по манге для гурманов «Подземелье вкусностей» готовят аниме фотографии
Фантастические твари, и с чем их приготовляют: по манге для гурманов «Подземелье вкусностей» готовят аниме фотографии
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