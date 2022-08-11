Лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу» признан «Экспресс» Руслана Братова

В Выборге завершился 30-й фестиваль российского кино «
Окно в Европу
». Согласно пресс-службе смотра, главный приз конкурса игрового кино получила картина
Руслана Братова
«
Экспресс
». Ленту также отметили спецпризами за операторскую работу Александра Худоконя и актерский ансамбль.
фото: пресс-служба фестиваля Дарье Екамасовой
вручили награду за лучшую женскую роль в фильме
Алисы Ерохиной
«
Накануне
». Особого упоминания жюри удостоены композитор ленты «
Велга
»
Антон Силаев
за музыкальное решение и дуэт антагонистов из «
Императора
» Альфии Хабибуллиной. Последний также стал победителем голосования кинокритиков «5 звёзд». В конкурсе «Выборгский счет» первое место заняли «
Далёкие близкие
»
Ивана Соснина
, отмеченные также призом медиаконгресса «Содружество журналистов» за сценарий. Второе место закрепилось за «
Плотником
», а третье — за «
Календарем ма(й)я
». Приз президента фестиваля достался «
Волнам
»
Михаила Брашинского
.
Среди неигровых работ победу одержал «
Огонь
»
Анны Яновской
. Специальный приз жюри неигрового конкурса за художественное отражение связи поколений достался «
Легенде Дальнего Востока
»
Сергея Винокурова
. Особым упоминанием жюри отмечены «
Камни
» Армана Айвазяна за драматургическую точность детали и «
Ноев ковчег
» Григория Курдяева — за лучшего героя. Документальной картине Ашота Джазояна «
Выборг, свой берег
» вручили приз имени
Саввы Кулиша
.
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«Окно в Европу»: Душнилы и чудики на фестивале российского кино в Выборге
«
Мой друг тигр
»
Татьяны Киселёвой
стал лучшей анимационной лентой. Специальный приз жюри за емкость и глубину содержания получил «
Мой солдатик
» Екатерины Чёрной. Особое упоминание жюри вручили мультфильмам «
Белый-белый день
», «
Апельсин
» и «
Искра
».
Фильмом закрытия фестиваля стала новая картина
Светланы Устиновой
«
Время года зима
». Ее в Выборге представили
Юлия Снигирь
и
Евгения Добровольская
.
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