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Лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу» признан «Экспресс» Руслана Братова

11 августа
2022 год

Новости кино >>
11 августа 2022
В Выборге завершился 30-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Согласно пресс-службе смотра, главный приз конкурса игрового кино получила картина Руслана Братова «Экспресс». Ленту также отметили спецпризами за операторскую работу Александра Худоконя и актерский ансамбль.

«Экспресс»
фото: пресс-служба фестиваля

Дарье Екамасовой вручили награду за лучшую женскую роль в фильме Алисы Ерохиной «Накануне». Особого упоминания жюри удостоены композитор ленты «Велга» Антон Силаев за музыкальное решение и дуэт антагонистов из «Императора» Альфии Хабибуллиной. Последний также стал победителем голосования кинокритиков «5 звёзд». В конкурсе «Выборгский счет» первое место заняли «Далёкие близкие» Ивана Соснина, отмеченные также призом медиаконгресса «Содружество журналистов» за сценарий. Второе место закрепилось за «Плотником», а третье — за «Календарем ма(й)я». Приз президента фестиваля достался «Волнам» Михаила Брашинского.

Среди неигровых работ победу одержал «Огонь» Анны Яновской. Специальный приз жюри неигрового конкурса за художественное отражение связи поколений достался «Легенде Дальнего Востока» Сергея Винокурова. Особым упоминанием жюри отмечены «Камни» Армана Айвазяна за драматургическую точность детали и «Ноев ковчег» Григория Курдяева — за лучшего героя. Документальной картине Ашота Джазояна «Выборг, свой берег» вручили приз имени Саввы Кулиша.

Читать «Окно в Европу»: Душнилы и чудики на фестивале российского кино в Выборге

«Мой друг тигр» Татьяны Киселёвой стал лучшей анимационной лентой. Специальный приз жюри за емкость и глубину содержания получил «Мой солдатик» Екатерины Чёрной. Особое упоминание жюри вручили мультфильмам «Белый-белый день», «Апельсин» и «Искра».

Фильмом закрытия фестиваля стала новая картина Светланы Устиновой «Время года зима». Ее в Выборге представили Юлия Снигирь и Евгения Добровольская.
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№ 1
_elen_black_   11.08.2022 - 11:25
Как ни крути, а до "европейского" уровня нам ещё очень-очень далеко. Никак наш кинематограф не может развиваться в полноценной мере. читать далее>>
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фильмы
АпельсинБелый-белый деньВелгаВолныВремя года зимаВыборг, свой берегДалёкие близкиеИмператорИскраКалендарь ма(й)яКамниЛегенда Дальнего ВостокаМой друг тигрМой солдатикНаканунеНоев ковчегОгоньПлотникЭкспресс

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