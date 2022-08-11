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Юлия Пересильд, Александр Робак, Евгений Гришковец и Жора Крыжовников вошли в жюри фестиваля «Короче»

11 августа
2022 год

Новости кино >>
11 августа 2022

Объявлен состав жюри Десятого российского фестиваля короткометражного кино «Короче», который пройдет с 19 по 21 августа в Калининграде. Конкурсные работы оценят актеры Юлия Пересильд, Александр Робак, драматург Евгений Гришковец, режиссеры Жора Крыжовников, Владимир Мункуев, оператор Сергей Астахов и продюсер Ситора Алиева. Также в этом году будет работать специальное жюри, в которое вошли победители фестиваля прошлых лет, уточняет пресс-служба смотра.

Основное жюри отсмотрит всю конкурсную программу и выберет победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Приз за лучший анимационный фильм» и «Специальный приз жюри».

Юлия Пересильд, Александр Робак, Евгений Гришковец и Жора Крыжовников вошли в жюри фестиваля «Короче»
фото: пресс-служба фестиваля

В рамках юбилейного года на фестивале будет работать еще одно жюри, собранное из победителей «Короче» прошлых лет. Это Виктория Рунцова, Алексей Нужный, Никита Тамаров, Кирилл Фролов и Алёна Бабенко. Компанию им составит генеральный продюсер Фестиваля уличного кино Александр Щеряков. По итогам работы спецжюри вручит еще один приз в номинации «Лучший фильм».

Фильмом открытия «Короче» в этом году станет короткометражная картина Адильхана Ержанова «Возвращение Зои» о странном и одновременно удивительном путешествии неблагополучной матери с дочерью, которые отправляются контрабандными тропами в Казахстан к биологическому отцу девочки. Лента с участием Владимира Яглыча, Светланы Степанковской и Данияра Алшинова была отмечена на международном Каннском кинофестивале.
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