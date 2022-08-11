Поддержку Фонда кино получат сиквел «Холопа», новая экранизация романа «Сто лет тому вперёд» и «Кракен» Алексея Сидорова

Фонд кино опубликовал
результаты конкурса на финансирование производства национальных фильмов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства.
фото: Алеся Мур на концепт-арте проекта «Сто лет тому вперёд»
Поддержку получат 13 кинопроектов, включая продолжение «Холопа
» Клима Шипенко
и новую экранизацию фантастического романа Кира Булычёва
«Сто лет тому вперёд
» в постановке Егора Баранова
.
В список также попали приключенческий кайдзю-фильм Алексея Сидорова
«Кракен
», фантастический экшн Алексея Мизгирева
«Крысолов
», фильм-катастрофа Дмитрия Киселёва
«Мира
», «Праведник
» Сергея Урсуляка
о подвиге во время Великой Отечественной войны партизана Николая Киселёва, биографический «Повелитель ветра
» Игоря Волошина
о Фёдоре Конюхове, новая версия «Волшебника Изумрудного города
», семейный мюзикл Алексея Нужного
«Бременские музыканты» с Константином Хабенским
, политический триллер «Бейрут», «История любви» по сценарию Сергея Снежкина
, военный «Момент истины» по роману Владимира Богомолова
«В августе сорок четвертого
» и комедия Алексея Зотова
«Один хороший день».
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