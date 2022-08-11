Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Поддержку Фонда кино получат сиквел «Холопа», новая экранизация романа «Сто лет тому вперёд» и «Кракен» Алексея Сидорова

11 августа
2022 год

Новости кино >>
11 августа 2022
Фонд кино опубликовал результаты конкурса на финансирование производства национальных фильмов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства.

Поддержку Фонда кино получат сиквел «Холопа», новая экранизация романа «Сто лет тому вперёд» и «Кракен» Алексея Сидорова
фото: Алеся Мур на концепт-арте проекта «Сто лет тому вперёд»

Поддержку получат 13 кинопроектов, включая продолжение «Холопа» Клима Шипенко и новую экранизацию фантастического романа Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» в постановке Егора Баранова.

В список также попали приключенческий кайдзю-фильм Алексея Сидорова «Кракен», фантастический экшн Алексея Мизгирева «Крысолов», фильм-катастрофа Дмитрия Киселёва «Мира», «Праведник» Сергея Урсуляка о подвиге во время Великой Отечественной войны партизана Николая Киселёва, биографический «Повелитель ветра» Игоря Волошина о Фёдоре Конюхове, новая версия «Волшебника Изумрудного города», семейный мюзикл Алексея Нужного «Бременские музыканты» с Константином Хабенским, политический триллер «Бейрут», «История любви» по сценарию Сергея Снежкина, военный «Момент истины» по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» и комедия Алексея Зотова «Один хороший день».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Константин Хабенский отправится в путешествие по России с «Бременскими музыкантами»
Съемки второй части «Холопа» стартуют в сентябре
Питчинг лидеров в Фонде Кино: Подвиг Бондарчука и Хабенский 100 лет тому вперед
Константин Хабенский и Сергей Бурунов станут Крысом и Весельчаком У
Алексей Сидоров снимет кайдзю-фильм про Кракена
Поиск по меткам
питчингФонд кино
персоны
Егор БарановВладимир Богомолов (II)Кир БулычёвИгорь ВолошинАлексей Зотов (II)Дмитрий КиселёвАлексей МизгиревАлексей НужныйАлексей СидоровСергей СнежкинСергей УрсулякКонстантин ХабенскийКлим Шипенко
фильмы
В августе 44-гоВолшебник Изумрудного городаКракенКрысоловМираПовелитель ветраПраведникСто лет тому вперёдХолоп

анонс

Скорбим

Евгений Корженков
9 августа ушел из жизни оператор Евгений Корженков.
Оливия Ньютон-Джон
8 августа ушла из жизни актриса, певица Оливия Ньютон-Джон.
Лариса Лебедева
7 августа ушла из жизни актриса Лариса Лебедева.

День рождения >>

Станислав Белозеров
Сергей Жарков
Олег Жданов
Оскар Кучера
Александр Лабуш
Елена Лотова
Олег Мазуров
Лаура Пицхелаури
Виталий Юшков
Илья Баскин
Виола Дэвис
Грегуар Людиг
Крис Мессина
Анна Мэсси
Жорж Риго
Крис Хемсворт
все родившиеся 11 августа >>

Афиша кино >>

История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
драма, мелодрама
СССР, 1966, восстановлен 1987
Архипелаг
детектив, драма, мелодрама
Россия, 2020
К чёрту на рога
комедия
Италия, 2016
Счастье быть одной
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Русалка и дочь короля
боевик, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, США, 2022
Metallica: Сквозь невозможное
музыкальный фильм, приключения
США, 2013
История кино: новое поколение
исторический фильм
Великобритания, 2021
Маугли дикой планеты
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Франция, 2019
Великий «Юнайтед»
исторический фильм, спортивный фильм
Великобритания, 2021
Вышка
триллер
США, 2022
Дитя тьмы: Первая жертва
драма, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Легенды Орлёнка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен