«КАРО» придумал спецакцию для влюбленных

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Поддержку Фонда кино получат сиквел «Холопа», новая экранизация романа «Сто лет тому вперёд» и «Кракен» Алексея Сидорова

Юлия Пересильд, Александр Робак, Евгений Гришковец и Жора Крыжовников вошли в жюри фестиваля «Короче»

10 августа

Фантастические твари, и с чем их приготовляют: по манге для гурманов «Подземелье вкусностей» готовят аниме

Этим займутся создатели «Убей или умри» и «Милый во Франксе»