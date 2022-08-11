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«КАРО» придумал спецакцию для влюбленных

11 августа
2022 год

Новости кино >>
11 августа 2022
В августе москвичи смогут продолжить романтическое киносвидание прогулкой на сапах и массажем. Согласно пресс-службе сети кинотеатров «КАРО», эти и другие варианты приключений для двоих только в последнем летнем месяце будут доступны пользователям программы лояльности КАРОНА.

«КАРО» придумал спецакцию для влюбленных
фото: пресс-служба сети кинотеатров «КАРО»

В личном кабинете участников программы лояльности на сайте «КАРО» в разделе «Трофеи» будут доступны сертификаты на развлечения от партнеров. Варианты, подходящие для романтических свиданий, собраны во вкладке «Для двоих». Совершенно бесплатно, в обмен на баллы, постоянные гости сети получат парные абонементы на фитнес, приглашения на массаж, городские экскурсии, музыкальные концерты, прогулку на сап-бордах и в ботаническом саду, путешествие на теплоходе. Кроме этого, в разделе найдутся книги о психологии отношений, сертификаты на приобретение игрушек для взрослых и парных футболок. Сезонное предложение трофеев для пар будет доступно только в августе, уступив место новым тематическим подборкам подарков и сертификатов, которые будут обновляться каждый месяц.

По словам вице-президента по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «КАРО» Ольги Проскуряковой, «до конца лета осталось чуть меньше месяца. Вместе с партнерами "КАРО" мы решили подарить влюбленным киноманам возможность ухватить август за хвост и посвятить время друг другу, выбирая из множества романтических активностей, которые добавят отношениям новую краску и оставят приятные воспоминания — все как в хорошем кино».
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