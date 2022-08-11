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Закончились съемки «Акушера» с Никитой Панфиловым

11 августа
2022 год

Новости кино >>
11 августа 2022

В Москве завершились съемки 16-серийного медицинского детектива НТВ «Акушер» с Никитой Панфиловым в главной роли. Также в сериале Дениса Карро задействованы Елена Лотова, Артём Осипов, Виктория Романенко, Иван Агапов и Юлия Такшина, уточняет пресс-служба телеканала.

Закончились съемки «Акушера» с Никитой Панфиловым
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Панфилов предстанет в образе военного хирурга Глеба Каверина. Этот жесткий, циничный романтик после очередной командировки в Африку возвращается домой, в Нижний Новгород. Во время поездки на теплоходе беременной интернет-знаменитости становится плохо. Сопровождавший девушку глава перинатального центра Евгений Борисович Добровольский (Агапов) в экстремальных условиях теряется, и Глеб все берет в свои руки. Нарушив все мыслимые правила, он спасает девушку и принимает роды по дороге в больницу. Каверин стал местной знаменитостью, однако минута славы выходит ему боком. Корреспондент местного телеканала едет к Глебу домой, где застает его жену Марину (Романенко) с любовником – теперь весь город знает, что она ему изменяет.

«Мне кажется, мой герой не похож ни на одного другого персонажа, которого я когда-либо играл. Каверин настоящий эгоцентрик, со своими странностями, очень своеобразный, я бы даже сказал, уникальный. Он прекрасно знает, что делает и для чего, никого не слушает, действует только так, как ему комфортно, чем раздражает всех вокруг. Мне, как актеру, было интересно наблюдать за его внутренними изменениями по ходу сюжета. Конечно, на площадке у нас работали медицинские консультанты. Я научился правильно держать скальпель и зажим, шить одной рукой, узнал, кто где должен стоять во время операции, там, оказывается, такая иерархия, целый огромный мир. Самой большой похвалой для меня было, когда после одной из сцен эксперт сказал: "Вот сейчас было похоже"», — говорит Никита Панфилов.

Закончились съемки «Акушера» с Никитой Панфиловым
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Каверин раздавлен, хочет вернуться в Африку, но перед отъездом пытается помочь очередной роженице, у которой якобы украли младенца. Вступая в драку с полицией, он думал, что спасает ребенка, а в итоге пошел на поводу у суррогатной матери и тем самым обеспечил себе. задержание в КПЗ. Подполковник полиции Старцева (Такшина) предлагает ему сделку: она постарается замять инцидент, если Каверин ей поможет. Дело в том, что несколько лет назад она при помощи ЭКО родила сына в перинатальном центре, вот только генетический тест показал, что отец малыша – не ее муж. Для того, чтобы выяснить правду, Старцева хочет, чтобы Каверин устроился на работу к Добровольскому и сделал все, чтобы разобраться в этой жуткой для нее ситуации. Он соглашается и пытается решить проблему при помощи главы отделения ЭКО Елагиной (Лотова).

«Я обожаю свою Елагину. Ее отношения с главным героем взрослые и достаточно узнаваемы, без надуманной драмы, как сейчас часто любят писать сценаристы, они не лишены юмора и романтики, там действительно есть любовь между двумя взрослыми людьми, и это прослеживается в их поступках. Разумеется, у меня с моей героиней есть сходства: честность и порядочность, например», – поведала о своей героине Елена Лотова.

Закончились съемки «Акушера» с Никитой Панфиловым
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Съемки сериала проходили в Москве и Нижнем Новгороде. За визуальную составляющую отвечают оператор Иван Мамонов, художник-постановщик Софья Сладкова, художник по костюмам Екатерина Максимова и художник по гриму Ольга Куркина. Сценарий написали Ираклий Абзианидзе и Василий Павлов. Продюсерами выступили Наталия Лазарева и Юрий Сапронов.
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   11.08.2022 - 15:36
Хотелось бы поинтересоваться, мне одной кажется, что Никите Панфилову эта роль совсем не подходит?! Вообще не его амплуа. читать далее>>
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Закончились съемки «Акушера» с Никитой Панфиловым фотографии
Закончились съемки «Акушера» с Никитой Панфиловым фотографии
Закончились съемки «Акушера» с Никитой Панфиловым фотографии
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