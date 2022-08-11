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Яков Шамшин и Дарья Ленда вернулись к своим ролям в продолжении «Стражей Отчизны»

11 августа
2022 год

Новости кино >>
11 августа 2022

Стартовали съемки новых серий детектива «Стражи Отчизны» производства Пятого канала и кинокомпании MovieShooting. В блок войдет четыре двухсерийных эпизода о работе секретного подразделения. Съемки продлятся четыре месяца и пройдут не только в Петербурге, но и в других городах. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Яков Шамшин и Дарья Ленда вернулись к своим ролям в продолжении «Стражей Отчизны»
фото: пресс-служба Пятого канала

К зрителям вернется подразделение «спящих» агентов, созданное в 90-х годах для выполнения самых опасных заданий. В 2000-х от группы осталось всего два агента – Андрей Краснов (Сергей Воробьёв) и Владимир Гуляев по кличке Пират (Дмитрий Лавров). Их погрузили в состояние глубокого гипноза и придумали «мирные» биографии. Кто они на самом деле, знал только генерал Вавилов, куратор «Стражей». Он же и заставил агентов проснуться, когда возникла серьезная угроза безопасности страны. По стечению обстоятельств к Краснову и Гуляеву присоединяются новые члены группы — врач-психиатр Яна Савельева (Дарья Ленда) и бывший боец-контрактник ВДВ Иван Строев.

Для Якова Шамшина, играющего Строева, «эта роль особенная. Актеров изначально подбирали с учетом их физической подготовки. В фильме огромное количество сложных трюков, большую часть из которых мы исполняем самостоятельно. По своей структуре сериал сложный, тем интереснее в нем сниматься».

Яков Шамшин и Дарья Ленда вернулись к своим ролям в продолжении «Стражей Отчизны»
фото: пресс-служба Пятого канала


Действия премьерных эпизодов развернуться на берегу Швеции, в Амстердаме и Париже, Польше и Чехии. Зрители увидят колоритные кадры из лагеря беженцев, перестрелки в карьере и на сухогрузе. Одна из миссий агентов – найти украденное секретное оружие и отключить таймер уничтожения новейшей системы противоракетной обороны.

Краснов так и не сможет смириться с тем, что для своей любимой женщины он умер, и она начала жить без него, с новым мужем. Гуляев, у которого друзья есть в каждом порту мира, поплатится за свою доверчивость. Вавилов (Александр Сластин) утаит некоторые факты из прошлого Яны Савельевой, чем поставит под угрозу срыва очередную операцию. А генерал Григорьев (Пётр Журавлёв) не всегда будет честно «играть», оставляя часть важной для агентов информации про запас. Большие перемены ждут и Савельеву. В первом сезоне она позвонила своему однокурснику с просьбой расшифровать формулу смертельного препарата. Тем самым раскрыла себя. Девушке пришлось кардинально изменить внешность и сделать пластическую операцию.
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№ 1
_elen_black_   11.08.2022 - 14:56
Я смотрю, здесь события прям бурлят, у всех героев жизнь кипит и приносит новые сюрпризы с каждым днём всё больше и больше. читать далее>>
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Яков Шамшин и Дарья Ленда вернулись к своим ролям в продолжении «Стражей Отчизны» фотографии
Яков Шамшин и Дарья Ленда вернулись к своим ролям в продолжении «Стражей Отчизны» фотографии
Яков Шамшин и Дарья Ленда вернулись к своим ролям в продолжении «Стражей Отчизны» фотографии
Яков Шамшин и Дарья Ленда вернулись к своим ролям в продолжении «Стражей Отчизны» фотографии
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