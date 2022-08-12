Продолжения детективов «Некрасивая подружка», «Я иду тебя искать» и «Сельский детектив» выйдут осенью

Три новых сезона «Некрасивой подружки» снимают в Калуге, над ними работает режиссер Денис Елеонский. Как всегда, героинь «дамского отдела» следственного комитета города Ленска ждут увлекательные расследования и перипетии в личной жизни.
Пятую и шестые части сериала «Я иду тебя искать» с Софьей Хильковой и Петром Рыковым отсняли в Москве. Героиня Софьи — практикантка Мила Пятница — становится полноценным сотрудником оперативной группы, возглавляемой капитаном Максимом Швецом. Параллельно Мила продолжает собственное расследование смерти матери.
фото: Пресс-служба ТВЦ
«Сельский детектив» снимают в деревне в Тверской области, сейчас команда работает над тремя новыми сезонами. В главных ролях – Олеся Фаттахова, Алексей Демидов и Данила Якушев. По сюжету главной героине Олесе не сидится спокойно, и она берется за новые расследования – ведь в Ольховке всегда что-то происходит. На этот раз ее ждет расследование таинственного убийства актрисы и загадочной пропажи нескольких людей.
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