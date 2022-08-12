Продолжения детективов «Некрасивая подружка», «Я иду тебя искать» и «Сельский детектив» выйдут осенью

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Яков Шамшин и Дарья Ленда вернулись к своим ролям в продолжении «Стражей Отчизны»

11 августа

«КАРО» придумал спецакцию для влюбленных

За поход в кино можно выиграть массаж, прогулку на сап-бордах и в ботаническом саду, путешествие на теплоходе, городские экскурсии и музыкальные концерты