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Лиза Янковская станет прекрасной дамой Вадика Королева в фильме «Фрау»

12 августа
2022 год

Новости кино >>
12 августа 2022
В Перми начались съемки фильма «Фрау», где главные роли исполняют Лиза Янковская и музыкант Вадик КоролевЧеловек из Подольска»). Это новый режиссерский проект Любови Мульменко, которая сняла «Дунай» и работала над сценарием «Купе номер шесть», сообщает пресс-служба кинокомпании «Форест-Фильм».

Лиза Янковская станет прекрасной дамой Вадика Королева в фильме «Фрау»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Форест-Фильм»

По сюжету Ваня — продавец в магазине «Охотник и рыболов», а Кристина — балерина в Пермском театре оперы и балета. Кристина в шутку называет Ваню «ретро-человеком» за любовь ко всему старинному. Он живет в «бабушкиной» квартире, смотрит советские мультики и воображает себя героем средневековых легенд. Сама Кристина — человек современный, ностальгия по романтическому прошлому ей не свойственна. И все-таки у двух этих непохожих людей есть кое-что общее — страх одиночества и навязчивая идея создать семью. В порядке эксперимента Кристина позволяет рыцарю Ване назначить ее своей прекрасной дамой. Не все Ванины черты и привычки устраивают Кристину, но она планирует его перевоспитать.

В актерский состав проекта также вошли Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин, Виктория Лемешенко и Варвара Маценова.

Лиза Янковская станет прекрасной дамой Вадика Королева в фильме «Фрау»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Форест-Фильм»

«В режиссерском дебюте «Дунай» я объяснялась в любви Белграду и Сербии, а фильм «Фрау» вырос из моих чувств к Перми и Уралу, где я прожила большую часть жизни. Для меня вообще важна география, я всегда от неё отталкиваюсь и вдохновляюсь. Конкретно в Перми я хочу зафиксировать уходящую натуру — дворы с палисадниками и металлическими качелями, не облагороженные еще задворки набережной. Натура, которая никуда не «уходит» — леса и реки — в фильме тоже есть, её много, и это ещё один ключ к уральскому мироустройству. История отношений Вани и Кристины при этом могла бы развернуться где угодно на свете. Ситуации, когда люди начинают жить вместе по морально-психологическому расчету, или когда один человек пытается переделать другого, распространены и за пределами Урала. В каком-то смысле я снимаю антирекламу пигмалионства: не надо редактировать любимых людей, они нам не принадлежат», — отметила Любовь Мульменко.
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обсуждение >>
№ 1
_elen_black_   12.08.2022 - 13:40
Такая важная и ответственная роль и такая малоизвестная и ничем не привлекательная актриса....( Ей этот образ абсолютно не к лицу. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Дарья КоныжеваВадик КоролевВиктория ЛемешенкоВарвара МаценоваЛюбовь МульменкоИнга ОболдинаАлексей РозинМаксим СтояновЛюдмила ЧирковаЕлизавета Янковская
фильмы
ДунайКупе номер шестьФрауЧеловек из Подольска

фотографии >>
Лиза Янковская станет прекрасной дамой Вадика Королева в фильме «Фрау» фотографии
Лиза Янковская станет прекрасной дамой Вадика Королева в фильме «Фрау» фотографии
Лиза Янковская станет прекрасной дамой Вадика Королева в фильме «Фрау» фотографии
Лиза Янковская станет прекрасной дамой Вадика Королева в фильме «Фрау» фотографии
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