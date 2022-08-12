Лиза Янковская станет прекрасной дамой Вадика Королева в фильме «Фрау»

По сюжету Ваня — продавец в магазине «Охотник и рыболов», а Кристина — балерина в Пермском театре оперы и балета. Кристина в шутку называет Ваню «ретро-человеком» за любовь ко всему старинному. Он живет в «бабушкиной» квартире, смотрит советские мультики и воображает себя героем средневековых легенд. Сама Кристина — человек современный, ностальгия по романтическому прошлому ей не свойственна. И все-таки у двух этих непохожих людей есть кое-что общее — страх одиночества и навязчивая идея создать семью. В порядке эксперимента Кристина позволяет рыцарю Ване назначить ее своей прекрасной дамой. Не все Ванины черты и привычки устраивают Кристину, но она планирует его перевоспитать.
«В режиссерском дебюте «Дунай» я объяснялась в любви Белграду и Сербии, а фильм «Фрау» вырос из моих чувств к Перми и Уралу, где я прожила большую часть жизни. Для меня вообще важна география, я всегда от неё отталкиваюсь и вдохновляюсь. Конкретно в Перми я хочу зафиксировать уходящую натуру — дворы с палисадниками и металлическими качелями, не облагороженные еще задворки набережной. Натура, которая никуда не «уходит» — леса и реки — в фильме тоже есть, её много, и это ещё один ключ к уральскому мироустройству. История отношений Вани и Кристины при этом могла бы развернуться где угодно на свете. Ситуации, когда люди начинают жить вместе по морально-психологическому расчету, или когда один человек пытается переделать другого, распространены и за пределами Урала. В каком-то смысле я снимаю антирекламу пигмалионства: не надо редактировать любимых людей, они нам не принадлежат», — отметила Любовь Мульменко.
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