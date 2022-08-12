Онлайн-кинотеатр PREMIER запустит в производство 20 новых проектов до конца года

Скоро стартуют съемки сериала «Красный – 5», который был представлен на фестивале «Пилот». Это история о бывшем агенте разведки в исполнении Владимира Вдовиченкова, которому в условиях строгой секретности предстоит раскрывать необычные преступления в компании продвинутого напарника (Роман Курцын).
фото: Кадр из пилотного эпизода "Красный – 5"
Также до конца года начнется производство комедии «Колотушка», социального драмеди «Фарма», детективной драмы «Тайга», роуд-муви «5 копеек», проектов «Гнать», «Не дождетесь» и «Тяни, Сундук». Подробности о каждом из них появятся позднее.
Помимо работы над художественными сериалами PREMIER готовится расширить линейку документального кино за счет новых проектов, в числе которых «Романовы. Расстрел», «Эверест», «Me too на пуантах» и еще четыре документальных сериала. В этом году также будет запущен в производство анимационный проект «Внутренняя империя».
Всего в 2022 году PREMIER запустит 30 оригинальных проектов, которые выйдут в онлайн-кинотеатре эксклюзивно.
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