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Онлайн-кинотеатр PREMIER запустит в производство 20 новых проектов до конца года

12 августа
2022 год

Новости кино >>
12 августа 2022
Онлайн-кинотеатр PREMIER анонсировал еще 20 оригинальных проектов, съемки которых стартуют до конца года.

Онлайн-кинотеатр PREMIER запустит в производство 20 новых проектов до конца года
фото: Бэкстейдж со съемок третьего сезона "Мир! Дружба! Жвачка!"

Продолжение получат уже знакомые зрителю проекты платформы — вторые сезоны сериалов «Контакт» и «Ресторан по понятиям», третий сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» и четвертый сезон комедии «Зема».

Скоро стартуют съемки сериала «Красный – 5», который был представлен на фестивале «Пилот». Это история о бывшем агенте разведки в исполнении Владимира Вдовиченкова, которому в условиях строгой секретности предстоит раскрывать необычные преступления в компании продвинутого напарника (Роман Курцын).

Онлайн-кинотеатр PREMIER запустит в производство 20 новых проектов до конца года
фото: Кадр из пилотного эпизода "Красный – 5"

Также до конца года начнется производство комедии «Колотушка», социального драмеди «Фарма», детективной драмы «Тайга», роуд-муви «5 копеек», проектов «Гнать», «Не дождетесь» и «Тяни, Сундук». Подробности о каждом из них появятся позднее.

Помимо работы над художественными сериалами PREMIER готовится расширить линейку документального кино за счет новых проектов, в числе которых «Романовы. Расстрел», «Эверест», «Me too на пуантах» и еще четыре документальных сериала. В этом году также будет запущен в производство анимационный проект «Внутренняя империя».

Всего в 2022 году PREMIER запустит 30 оригинальных проектов, которые выйдут в онлайн-кинотеатре эксклюзивно.
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№ 1
_elen_black_   12.08.2022 - 14:45
Работы онлайн-кинотеатра "PREMIER" всегда высокого уровня. И сняты хорошо, и актерский состав всегда достойный, и сюжет не банальный, по сравнению с другими компаниями киноиндустрии. Уверена,... читать далее>>
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