Онлайн-кинотеатр PREMIER запустит в производство 20 новых проектов до конца года

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В Перми стартовали съемки новой картины Любови Мульменко

Лиза Янковская станет прекрасной дамой Вадика Королева в фильме «Фрау»

12 августа

Продолжения детективов «Некрасивая подружка», «Я иду тебя искать» и «Сельский детектив» выйдут осенью

К своим ролям в проектах вернутся Софья Хилькова, Петр Рыков и Данила Якушев