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Егор Сальников снимают комедию «Как я встретил ее маму»

12 августа
2022 год

Новости кино >>
12 августа 2022
В Москве начались комедии «Как я встретил ее маму», над которой работает режиссер Егор Сальников. В фильме снимаются Мамука Патарава, Грант Тохатян, Наталья Щукина, Елизавета Кононова и Дмитрий Красилов, сообщает пресс-служба Киностудии им. Горького.

Егор Сальников снимают комедию «Как я встретил ее маму»
фото: Пресс-служба Киностудии им. Горького

По сюжету двадцатипятилетний обрусевший кавказец Давид (Мамука Патарава) давно живет в Сочи и втайне от родственников танцует в труппе современного танца. Он влюблен в русскую девушку Алёну и хочет сделать ей предложение, но её мама оказывается категорически против. Узнав о проблеме героя, горный родственник стремится ему помочь и крадет невесту, да только не ту.

Основной блок съемок пройдет в августе и сентябре в Северной Осетии, а также в Москве и в Сочи. Как отметил Егор Сальников, Кавказ – это очень красивый фон, но само кино рассказывает о человеческих отношениях и о любви.

Кинотеатральная премьера «Как я встретил ее маму» намечена на 2023 год.
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Елизавета КононоваДмитрий КрасиловМамука ПатараваЕгор СальниковГрант ТохатянНаталья Щукина
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Как я встретил её маму

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Егор Сальников снимают комедию «Как я встретил ее маму» фотографии
Егор Сальников снимают комедию «Как я встретил ее маму» фотографии
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