Егор Сальников снимают комедию «Как я встретил ее маму»

По сюжету двадцатипятилетний обрусевший кавказец Давид (Мамука Патарава) давно живет в Сочи и втайне от родственников танцует в труппе современного танца. Он влюблен в русскую девушку Алёну и хочет сделать ей предложение, но её мама оказывается категорически против. Узнав о проблеме героя, горный родственник стремится ему помочь и крадет невесту, да только не ту.
Основной блок съемок пройдет в августе и сентябре в Северной Осетии, а также в Москве и в Сочи. Как отметил Егор Сальников, Кавказ – это очень красивый фон, но само кино рассказывает о человеческих отношениях и о любви.
Кинотеатральная премьера «Как я встретил ее маму» намечена на 2023 год.
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