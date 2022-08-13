Рейтинг короля растет, а вампир — постоянно умирает: главные новости аниме за неделю

анонс

Это история девочки-подростка в ретро-футуристическом мире

Мишель Йео, Стэнли Туччи и Брайан Кокс отправятся в «Электрический штат» братьев Руссо

Люси Лью составит компанию Джеффу Дэниелсу в мини-сериале «Мужчина в полный рост»

Это история молодого кавказца, который втайне от родственников танцует в труппе современного танца

Егор Сальников снимает комедию «Как я встретил ее маму»

12 августа

Онлайн-кинотеатр PREMIER запустит в производство 20 новых проектов до конца года

В их числе второй сезон «Контакта» и комедийный сериал «Красный – 5» с Вдовиченковым и Курцыным