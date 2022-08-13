Рейтинг короля растет, а вампир — постоянно умирает: главные новости аниме за неделю

В японском прокате снова интересно: «Ван-Пис: Красный» собрал за премьерные два дня 2 миллиарда 250 миллионов иен ($16,6 миллионов), едва не побив рекорд «Истребителя демонов». Гнавшаяся за «Поездом бесконечности» и его рекордом с конца прошлого года «Магическая битва 0» выйдет в цифровой прокат 21 сентября. Тем временем в российский прокат 1 сентября вернется «Дитя погоды» Макото Синкая. Ну и, конечно, главный анонс недели — экранизация манги «Подземелье вкусностей» (подробности и рецепты — в отдельной новости).
Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.
Работать над специальным эпизодом будет прежняя команда студии Wit: режиссер Ёсукэ Хатта, сценарист Таку Кисимото, дизайнерка персонажей Ацуко Нодзаки и композиторка MAYUKO. Помимо слабослышащего принца Бодзи и его оруженосца — представителя народа теней Кагэ обещают возвращение принца Дайды, королевы Хилинг, а также Домаса, Бебина, Аписа, Хокуро и Деспы.
Доверили рисовать эту историю Ясунори Биндзэн. Возможно потому, что сценарист сериала Асаура, также известный по франшизе «Бэнто», и дизайнер персонажей Муру Имиги («Cлишком много проигравших героинь!») уже работают над ранобэ, которое расскажет о буднях LycoReco. Это будет спин-офф сериала под заголовком «Обычные дни» (Ordinary Days). Публикация намечена на 9 сентября.
Спортивная сага студии TMS («Доктор Стоун», «Ди Грэй-мен») основана на манге Ватару Ватанабэ, которая выходит с 2008 года. Сакамичи Онода мечтает вступить в кружок аниме и наконец разделить увлечения отаку (гиков) с одноклассниками. Но клуб распустили, а старшеклассника приметили ребята из школьной велосипедной команды. И уговаривают его заняться с ними спортом.
Про этот долгожданный сериал мы уже писали не один раз. Японская федерация футбола решила экстремальным образом выявить лучшего форварда страны. Для этого молодых спортсменов собрали в местечке, напоминающем тюрьму, где только один из них станет забивалой национального масштаба, а остальные не смогут больше никогда гонять мяч.
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