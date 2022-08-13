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Рейтинг короля растет, а вампир — постоянно умирает: главные новости аниме за неделю

13 августа
2022 год

Новости кино >>
13 августа 2022
В японском прокате снова интересно: «Ван-Пис: Красный» собрал за премьерные два дня 2 миллиарда 250 миллионов иен ($16,6 миллионов), едва не побив рекорд «Истребителя демонов». Гнавшаяся за «Поездом бесконечности» и его рекордом с конца прошлого года «Магическая битва 0» выйдет в цифровой прокат 21 сентября. Тем временем в российский прокат 1 сентября вернется «Дитя погоды» Макото Синкая. Ну и, конечно, главный анонс недели — экранизация манги «Подземелье вкусностей» (подробности и рецепты — в отдельной новости).

Рейтинг короля растет, а вампир — постоянно умирает: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

Читать Канал про аниме: новости и обзоры
«Рейтинг короля» вырастет как минимум на один спешл! Называться будет «Сундук храбрости», выйдет в 2023-м. Постер есть — подробностей нет. Обещают «историю храбрости».

Рейтинг короля растет, а вампир — постоянно умирает: главные новости аниме за неделю

Работать над специальным эпизодом будет прежняя команда студии Wit: режиссер Ёсукэ Хатта, сценарист Таку Кисимото, дизайнерка персонажей Ацуко Нодзаки и композиторка MAYUKO. Помимо слабослышащего принца Бодзи и его оруженосца — представителя народа теней Кагэ обещают возвращение принца Дайды, королевы Хилинг, а также Домаса, Бебина, Аписа, Хокуро и Деспы.

Читать Подробный разбор аниме «Рейтинг короля»
История о вампире, который рассыпается в прах от малейшего чиха, возвращается со вторым сезоном. Madhouse показали новый трейлер комедии «Этот вампир постоянно умирает». Из нововведений — молодой дампир Миказуки, который прибыл в Иокогаму, чтобы разобраться с темными силами. Озвучит его Аюму Мурасэ (Сёё Хината из «Волейбола!!» и Кагэ из «Рейтинга короля»).

Рейтинг короля растет, а вампир — постоянно умирает: главные новости аниме за неделю

В остальном в деле все те же: охотник на вампиров Рональд (Макото Фурукава, озвучивавший Сайтаму в «Ванпанчмене» и Миюки Сироганэ в «Госпоже Кагуе»), его новый сосед — кровосос-трус Дралк (Дзюн Фукуяма, чьи голосом говорят Лелуш Ламперуж из «Кода Гиас» и Хаято Кирисима из «Клуба белых воротничков»), а также очаровательный фамильяр-броненосец Джон (Муцуми Тамура, говорящая за Кобаяси из «Дракона-горничной госпожи Кобаяси» и Саяку Канамори в «Руки прочь от кинокружка!»).

Читать 5 новейших аниме про вампиров
5 сентября по хиту летнего сезона, оригинальному аниме «Ликорис Рекойл» стартует манга! Специальные агентессы Тисато и Такина продолжат на бумаге свою деятельность государственной важности под прикрытием кафе LycoReco.

Рейтинг короля растет, а вампир — постоянно умирает: главные новости аниме за неделю

Доверили рисовать эту историю Ясунори Биндзэн. Возможно потому, что сценарист сериала Асаура, также известный по франшизе «Бэнто», и дизайнер персонажей Муру ИмигиCлишком много проигравших героинь!») уже работают над ранобэ, которое расскажет о буднях LycoReco. Это будет спин-офф сериала под заголовком «Обычные дни» (Ordinary Days). Публикация намечена на 9 сентября.

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После четырехлетнего перерыва аниме «Трусливый велосипедист» возвращается с пятым сезоном. У него есть трейлер и подзаголовок «Преодоление лимита».


Спортивная сага студии TMSДоктор Стоун», «Ди Грэй-мен») основана на манге Ватару Ватанабэ, которая выходит с 2008 года. Сакамичи Онода мечтает вступить в кружок аниме и наконец разделить увлечения отаку (гиков) с одноклассниками. Но клуб распустили, а старшеклассника приметили ребята из школьной велосипедной команды. И уговаривают его заняться с ними спортом.

Читать Аниме про школу, в которой появился кружок аниме
Еще одна спортивная драма — «Синяя тюрьма: Блю Лок» — готовится к премьере 8 октября. В честь этого студия 8bitО моем перерождении в слизь») показала второй полноценный трейлер.


Про этот долгожданный сериал мы уже писали не один раз. Японская федерация футбола решила экстремальным образом выявить лучшего форварда страны. Для этого молодых спортсменов собрали в местечке, напоминающем тюрьму, где только один из них станет забивалой национального масштаба, а остальные не смогут больше никогда гонять мяч.

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Бонус: концепт-арт магической академии «Истон» из аниме «Магия и мускулы». Делает студия Madhouse, премьера — в 2023-м. Подробности — в прошлом дайджесте.

Рейтинг короля растет, а вампир — постоянно умирает: главные новости аниме за неделю
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БэнтоВан-Пис: Красный фильмВанпанчменВолейбол!!Госпожа Кагуя: В любви как на войнеДитя погодыДоктор СтоунИстребитель демонов: Поезд "Бесконечный"Клуб РайманаКобаяси и её горничная-драконКод Гиас: Восставший ЛелушЛикорис РекойлМагическая битва 0. ФильмО моём перерождении в слизьРейтинг короляРуки прочь от кинокружка!Синяя тюрьма: Блю ЛокТрусливый велосипедистЭтот вампир постоянно умирает

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Рейтинг короля растет, а вампир — постоянно умирает: главные новости аниме за неделю фотографии
Рейтинг короля растет, а вампир — постоянно умирает: главные новости аниме за неделю фотографии
Рейтинг короля растет, а вампир — постоянно умирает: главные новости аниме за неделю фотографии
Рейтинг короля растет, а вампир — постоянно умирает: главные новости аниме за неделю фотографии
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