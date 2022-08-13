Люси Лью составит компанию Джеффу Дэниелсу в мини-сериале «Мужчина в полный рост»

Люси Лью присоединилась к касту мини-сериала Netflix по мотивам романа Тома Вулфа «Мужчина в полный рост» (A Man in Full), сообщает Variety.
фото: variety.com
Главный герой оригинального романа — Чарли Крокер, один из крупнейших магнатов недвижимости в Атланте, который внезапно оказывается на грани банкротства. Чтобы исправить положение, ему предстоит лишиться всего имущества либо пойти на сделку со своей совестью. Лью воплотит образ главы успешной компании в бьюти-индустрии. Ее героиня сталкивается с кризисом сознания, мешающем ей в работе и личной жизни.
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