Люси Лью составит компанию Джеффу Дэниелсу в мини-сериале «Мужчина в полный рост»

анонс

13 августа Мишель Йео, Стэнли Туччи и Брайан Кокс отправятся в «Электрический штат» братьев Руссо Это история девочки-подростка в ретро-футуристическом мире

13 августа Рейтинг короля растет, а вампир — постоянно умирает: главные новости аниме за неделю А также много новых дат и один кассовый почти рекорд

12 августа Егор Сальников снимает комедию «Как я встретил ее маму» Это история молодого кавказца, который втайне от родственников танцует в труппе современного танца