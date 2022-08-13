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Люси Лью составит компанию Джеффу Дэниелсу в мини-сериале «Мужчина в полный рост»

13 августа
2022 год

Новости кино >>
13 августа 2022

Люси Лью присоединилась к касту мини-сериала Netflix по мотивам романа Тома Вулфа «Мужчина в полный рост» (A Man in Full), сообщает Variety.

Люси Лью составит компанию Джеффу Дэниелсу в мини-сериале «Мужчина в полный рост»
фото: variety.com

Главный герой оригинального романа — Чарли Крокер, один из крупнейших магнатов недвижимости в Атланте, который внезапно оказывается на грани банкротства. Чтобы исправить положение, ему предстоит лишиться всего имущества либо пойти на сделку со своей совестью. Лью воплотит образ главы успешной компании в бьюти-индустрии. Ее героиня сталкивается с кризисом сознания, мешающем ей в работе и личной жизни.

Как стало известно ранее, главную роль в сериале исполнит Джефф Дэниелс, номинированный на «Золотой глобус» за проекты «Служба новостей» и «Пурпурная роза Каира». Также в актерском составе Дайан Лейн, Уильям Джексон Харпер, Амел Амин, Том Пелфри и Сара Джонс.

Сценарий напишет Дэвид Э. Келли, работавший над сериалами «Отыграть назад» и «Большая маленькая ложь». Он также выступит исполнительным продюсером вместе с Реджиной Кинг, которая поставит три из шести эпизодов.
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