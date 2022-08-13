Эмили Блант и Райан Гослинг станут каскадерами

Оригинальный проект рассказывает о голливудском каскадере, который в перерывах между киносъемками подрабатывает детективом и охотником за головами. Он использует физические возможности, чтобы гоняться за преступниками, и в этом герою помогают его кузен и подруга. Подробности сюжета современной адаптации не сообщаются.
Режиссером проекта выступает Дэвид Литч («Джон Уик», «Дэдпул-2»). Производством займется студия Universal. Съемки должны начаться в Австралии этой осенью, а премьера намечена на 1 марта 2024 года.
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