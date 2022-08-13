Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Эмили Блант и Райан Гослинг станут каскадерами

13 августа
2022 год

Новости кино >>
13 августа 2022
Эмили Блант и Райан Гослинг сыграют в фильме «Каскадеры» (The Fall Guy) по мотивам одноименного сериала 80-х годов, сообщает Deadline.

Эмили Блант и Райан Гослинг станут каскадерами
фото: Getty Images

Оригинальный проект рассказывает о голливудском каскадере, который в перерывах между киносъемками подрабатывает детективом и охотником за головами. Он использует физические возможности, чтобы гоняться за преступниками, и в этом герою помогают его кузен и подруга. Подробности сюжета современной адаптации не сообщаются.

Режиссером проекта выступает Дэвид ЛитчДжон Уик», «Дэдпул-2»). Производством займется студия Universal. Съемки должны начаться в Австралии этой осенью, а премьера намечена на 1 марта 2024 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Эмили БлантРайан ГослингДэвид Литч

анонс

Скорбим

Евгений Корженков
9 августа ушел из жизни оператор Евгений Корженков.

День рождения >>

Юрий Батурин
Владимир Вдовиченков
Тамара Макарова
Андрей Соколов
Анна Терехова
Андрей Федорцов
Виктория Фишер
Борис Чирков
Илья Шакунов
Мориц Бляйбтрой
Кшиштоф Кольбергер
Хайке Макач
Марселлу Новаес
Кася Смутняк
Себастьян Стэн
Катажина Херман
все родившиеся 13 августа >>

Афиша кино >>

История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
драма, мелодрама
СССР, 1966, восстановлен 1987
Архипелаг
детектив, драма, мелодрама
Россия, 2020
К чёрту на рога
комедия
Италия, 2016
Легенды Орлёнка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Русалка и дочь короля
боевик, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, США, 2022
Счастье быть одной
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Metallica: Сквозь невозможное
музыкальный фильм, приключения
США, 2013
История кино: новое поколение
исторический фильм
Великобритания, 2021
Маугли дикой планеты
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Франция, 2019
Великий «Юнайтед»
исторический фильм, спортивный фильм
Великобритания, 2021
Вышка
триллер
США, 2022
Дитя тьмы: Первая жертва
драма, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram