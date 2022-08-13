Эмили Блант и Райан Гослинг станут каскадерами

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Это история о любителях жанра тру-крайм

Кейли Куоко получила роль в комедийном триллере «Основано на реальных событиях»

Это история девочки-подростка в ретро-футуристическом мире

Мишель Йео, Стэнли Туччи и Брайан Кокс отправятся в «Электрический штат» братьев Руссо

Люси Лью составит компанию Джеффу Дэниелсу в мини-сериале «Мужчина в полный рост»

13 августа

Рейтинг короля растет, а вампир — постоянно умирает: главные новости аниме за неделю

А также много новых дат и один кассовый почти рекорд