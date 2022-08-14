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Джо Кири присоединился к пятому сезону «Фарго»

14 августа
2022 год

Новости кино >>
14 августа 2022

Основной актерский состав пятого сезона «Фарго» полностью укомплектован. Согласно Deadline, компанию Джуно Темпл, Джону Хэмму и Дженнифер Джейсон Ли составят Джо Кири, Ламорн Моррис и Рича Мурьяни.

Джо Кири / Ламорн Моррис / Рича Мурьяни
фото: ew.com

События продолжения антологии Ноа Хоули развернутся в 2019 году. В нем поднимутся вопросы о том, когда похищение считается не похищением, и что, если ваша жена вам не принадлежит.

Кири сыграет Гатора Тиллмана, Моррису досталась роль Уитта Фарра, а Мурьяни предстанет в образе Индиры Олмстед.

Читать рецензию «Фарго». Сезон 4: Ноа Хоули все дальше уходит от оригинала братьев Коэн

Хоули вернется в сериал в качестве шоураннера. Исполнительными продюсерами выступят Джоэл и Итан Коэны, Уоррен Литтлфилд, Стив Старк, Ким Тодд и Винсент Ландэй.
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