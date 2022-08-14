Джо Кири присоединился к пятому сезону «Фарго»

Основной актерский состав пятого сезона «Фарго
» полностью укомплектован. Согласно Deadline
, компанию Джуно Темпл
, Джону Хэмму
и Дженнифер Джейсон Ли
составят Джо Кири
, Ламорн Моррис
и Рича Мурьяни.
События продолжения антологии Ноа Хоули
развернутся в 2019 году. В нем поднимутся вопросы о том, когда похищение считается не похищением, и что, если ваша жена вам не принадлежит.
Кири сыграет Гатора Тиллмана, Моррису досталась роль Уитта Фарра, а Мурьяни предстанет в образе Индиры Олмстед.
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«Фарго». Сезон 4: Ноа Хоули все дальше уходит от оригинала братьев Коэн
Хоули вернется в сериал в качестве шоураннера. Исполнительными продюсерами выступят Джоэл
и Итан Коэны
, Уоррен Литтлфилд, Стив Старк, Ким Тодд и Винсент Ландэй.
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