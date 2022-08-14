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Армандо Ианнуччи и Сэм Мендес создадут для HBO сатирический сериал про супергеройское кино

14 августа
2022 год

Новости кино >>
14 августа 2022
Сэм Мендес снимет для HBO сериал «Франшиза» (The Franchise), уверяет IndieWire.

Сэм Мендес
фото: opentapes.org

Зрителей ожидает сатирический рассказ о закулисной драме на съемочной площадке «нефункционального, бессмысленного, радостного ада фильма о супергероях». Актеры и съемочная группа вымышленной франшизы задаются вопросом, имеет ли их работа какой-либо смысл.

Сценарий написали Джон Браун и Кейт Акуши, а над пилотом вместе с ними сотрудничал Армандо Ианнуччи. Он же выступит исполнительным продюсером на пару с Мендесом. Это первый совместный опыт работы двух известных британских режиссеров.
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