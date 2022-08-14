Армандо Ианнуччи и Сэм Мендес создадут для HBO сатирический сериал про супергеройское кино

Сэм Мендес
снимет для HBO сериал «Франшиза» (The Franchise), уверяет IndieWire
.
Зрителей ожидает сатирический рассказ о закулисной драме на съемочной площадке «нефункционального, бессмысленного, радостного ада фильма о супергероях»
. Актеры и съемочная группа вымышленной франшизы задаются вопросом, имеет ли их работа какой-либо смысл.
Сценарий написали Джон Браун и Кейт Акуши, а над пилотом вместе с ними сотрудничал Армандо Ианнуччи
. Он же выступит исполнительным продюсером на пару с Мендесом. Это первый совместный опыт работы двух известных британских режиссеров.
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