Том Круз и Кристофер Маккуорри работают над тремя новыми фильмами

Стало известно, чем будет заниматься Том Круз
ближайшие годы. По данным Deadline
, звезда планирует создать совместно с режиссером серии «Миссия невыполнима
» Кристофером Маккуорри
три картины.
Во-первых, дуэт разрабатывает оригинальный мюзикл. Круз давно хотел сделать фильм в этом жанре. Тем более, он уже научился петь как рок-звезда в ленте 2012 года «Рок на века
».
Актер и постановщик также готовят сольник Леса Гросмана из комедии «Солдаты неудачи
» и еще одну потенциальную серию с Крузом в главной роли. Все три сценария они написали совместно.
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При этом Том Круз готовится к настоящему космическому полету, чтобы сняться в предстоящей картине Дага Лаймана
. На данный момент звезда продолжает работать над восьмой частью «Миссии».
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