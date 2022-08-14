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Том Круз и Кристофер Маккуорри работают над тремя новыми фильмами

14 августа
2022 год

Новости кино >>
14 августа 2022
Стало известно, чем будет заниматься Том Круз ближайшие годы. По данным Deadline, звезда планирует создать совместно с режиссером серии «Миссия невыполнима» Кристофером Маккуорри три картины.

Том Круз и Кристофер Маккуорри работают над тремя новыми фильмами
фото: deadline.com

Во-первых, дуэт разрабатывает оригинальный мюзикл. Круз давно хотел сделать фильм в этом жанре. Тем более, он уже научился петь как рок-звезда в ленте 2012 года «Рок на века».

Актер и постановщик также готовят сольник Леса Гросмана из комедии «Солдаты неудачи» и еще одну потенциальную серию с Крузом в главной роли. Все три сценария они написали совместно.

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При этом Том Круз готовится к настоящему космическому полету, чтобы сняться в предстоящей картине Дага Лаймана. На данный момент звезда продолжает работать над восьмой частью «Миссии».
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№ 1
_elen_black_   14.08.2022 - 13:59
Можно с уверенностью сказать, что эти проекты будут успешными, учитывая, кто занимается их созданием. Наверняка, каждая работа получит много положительных отзывов. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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