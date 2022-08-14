Фантомас разбушуется на телевидении и в кино

Фантомас
вновь разбушуется не только на большом экране, но и на малом, уверяет Variety
.
Права на серию книг о знаменитом французском персонаже достались продюсеру Вассиму Бежи и студии SND.
По словам Бежи, Фантомас «был первым западным суперзлодеем, представленным в сериальном формате, сначала в комиксах, а затем в радиосериале»
. Он также добавил, что этот гениальный преступник и суперзлодей был источником вдохновения для некоторых из величайших художников 20-го века, включая поэта-сюрреалиста Гийома Аполлинера.
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Фантомаса впервые представили публике в 1911 году в своих книгах Марсель Аллен и Пьер Сурвестр. На счету персонажа более десятка экранизаций, среди которых самыми известными являются пять фильмов французского киноклассика Луи Фейада
, мини-сериал Клода Шаброля
и Хуана Луиса Бунюэля
с Хельмутом Бергером
в титульной роли и «народная» для советских зрителей трилогия Андре Юнебелля
с Луи де Фюнесом
, Жаном Маре
и Милен Демонжо
.
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