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Фантомас разбушуется на телевидении и в кино

14 августа
2022 год

Новости кино >>
14 августа 2022

Фантомас вновь разбушуется не только на большом экране, но и на малом, уверяет Variety.

Фантомас разбушуется на телевидении и в кино

Права на серию книг о знаменитом французском персонаже достались продюсеру Вассиму Бежи и студии SND.

По словам Бежи, Фантомас «был первым западным суперзлодеем, представленным в сериальном формате, сначала в комиксах, а затем в радиосериале». Он также добавил, что этот гениальный преступник и суперзлодей был источником вдохновения для некоторых из величайших художников 20-го века, включая поэта-сюрреалиста Гийома Аполлинера.

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Фантомаса впервые представили публике в 1911 году в своих книгах Марсель Аллен и Пьер Сурвестр. На счету персонажа более десятка экранизаций, среди которых самыми известными являются пять фильмов французского киноклассика Луи Фейада, мини-сериал Клода Шаброля и Хуана Луиса Бунюэля с Хельмутом Бергером в титульной роли и «народная» для советских зрителей трилогия Андре Юнебелля с Луи де Фюнесом, Жаном Маре и Милен Демонжо.
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№ 1
_elen_black_   14.08.2022 - 13:55
Я думаю, это не очень хорошая идея, такой фильм заинтересует зрительскую аудиторию 50+, молодежь о фантомасе ничего и не знает. читать далее>>
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