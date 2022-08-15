«Бывшие» с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым закончатся хэппи-эндом

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«Реальные пацаны» вернутся на телеэкраны с девятым сезоном

Даня Милохин вернется за школьную парту 5 сентября

14 августа

Фантомас разбушуется на телевидении и в кино

Права на серию книг о знаменитом персонаже достались продюсеру Вассиму Бежи и студии SND