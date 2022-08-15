«Бывшие» с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым закончатся хэппи-эндом

Простившись с зависимостями, Яна и Илья пытаются жить нормальной жизнью. Но пока Илья занимается ремонтом в их небольшой квартире, продолжает работать психологом и прилежно ходить на групповую терапию, Яна не выдерживает и срывается. Как психолог Илья понимает, что построить отношения с бывшей пациенткой невозможно, но как любящий человек не может ее оставить и всеми силами пытается помочь. Яна же уверена, что решить все проблемы поможет наследство ее бывшего супруга. Чтобы получить часть денег, она соглашается на криминальную сделку.
«"Бывшие" – это история, которая повлияла на многих зрителей и останется с нами на всю жизнь. Поэтому в фильме хотелось быть максимально подробными, но в то же время уместить сюжет в цельную полнометражную картину. Мы много спорили, обсуждали и искали эффектные повороты, которые удивят и поклонников сериала, и тех зрителей, которые еще не знакомы с Яной и Ильей», — отметил Денис Шведов.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Над сценарием работали авторы оригинального сериала Эльдар Великорецкий, Руслан Дощанов и Екатерина Суровцева. Съемки фильма «Бывшие. Happy end» будут проходить в Москве и Подмосковье. За производство фильма отвечают START и студия Yellow, Black and White, кинопрокатчиком выступит «Централ Партнершип».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
История пациентки и ее психолога, основанная на реальном опыте работы сценаристов проекта в реабилитационных клиниках Москвы, стала одним из первых и самых успешных оригинальных сериалов START. Премьера состоялась в феврале 2018 года, заключительная серия третьего сезона вышла в марте 2021 года. На данный момент в онлайн-кинотеатре START, не считая показов на телевидении (Первый канал и ТНТ) и на других онлайн-платформах, сериал посмотрело 2,6 млн домохозяйств.
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