Даня Милохин вернется за школьную парту 5 сентября

По сюжету дочка (Валерия Астапова) мэра (Гоша Куценко) попадает в обыкновенную гимназию, где ради спасения карьеры отца становится учительницей географии. Ролики в соцсетях, вечеринки в клубах и театральные постановки вместо зубрежки и глобуса раздражают завуча старой закалки Нору Спартаковну (Алена Бабенко). Зато ученикам и симпатичному учителю музыки (Антон Лаврентьев) новая учительница и ее методы обучения пришлись по вкусу.
фото: Пресс-служба СТС
Большая часть съемок комедии прошла в ногинской гимназии 1908 года. Оказавшись в стенах старинного учебного заведения, исполнители главных ролей вспоминали о своих школьных годах. «Я очень любил школу, потому что не хотелось сидеть дома, где было скучно и нужно было делать домашние задания. А в школе были мои друзья и в целом другая жизнь. И я был рад снова сесть за парту благодаря проекту», — рассказал Даня Милохин.
В отличие от коллеги Луиза Габриэла Бровина предпочитала проводить время в «Закрытой школе», играя в популярном сериале СТС: «В моей жизни было мало обычной школы, зато было много "Закрытой школы". Мое школьное время прошло на съемочных площадках, но об этом я совершенно не жалею. С чем особенно ассоциируется школа, так это с математикой и таблицей умножения, которую я учила со слезами и истериками. С одноклассниками я не особенно дружила, а учителя были прекрасными».
фото: Пресс-служба СТС
В сериале старшеклассники носят темно-синюю школьную форму, подчеркивая свой стиль аксессуарами и уникальными деталями. Персонаж Дани Милохина предпочитает яркие шапки и черный маникюр, а героиня Маргариты Дьяченковой — чокеры, каффы и стрелки на глазах. «Наш сериал на стыке поколений, поэтому хотелось показать детей модными и дерзкими, а образы учителей сделать классическими, как мы, тридцатилетние, помним их в школе», — комментирует художник по гриму Алена Трусова.
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