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Николай Наумов напишет книгу «Последний реальный пацан»

15 августа
2022 год

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15 августа 2022

Сериал «Реальные пацаны», которому в этом году исполняется 12 лет, вернется на ТНТ с новыми эпизодами. Премьера девятого сезона состоится 29 августа, сообщает пресс-служба телеканала.

Николай Наумов напишет книгу «Последний реальный пацан»
фото: Пресс-служба ТНТ

По сюжету после боя за наследство, которое Коляну досталось совсем ненадолго, он и вовсе угодил в тюрьму. Выйдя из-за решетки, герой начинает переосмыслять свою жизнь на страницах автобиографии. Для этого он заезжает в ту самую квартиру, где еще 12 лет назад начинал записывать видео о своей жизни. Каждая новая глава открывает в Коляне что-то новое. Других героев тоже ждут большие открытия: Лера переоценит свои отношения с Колей и посмотрит на них со стороны, Вован столкнется с родительским кризисом, Валя будет утопать в работе главы района, Иваныч запустит политическую карьеру и включится в губернаторскую гонку, а Машка уйдет от Эдика, который в этот раз попытается освоить мастерство онлайн-трейдера.

Николай Наумов напишет книгу «Последний реальный пацан»
фото: Пресс-служба ТНТ

Весь золотой состав «Реальных пацанов» в сборе — Николай Наумов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Валентина Мазунина, Мария Скорницкая, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов и Сергей Ершов. Вместе с ними на экран вернутся и знаковые места – часть съемок прошла в Перми во дворе «Дома грузчиков», где расположена старая квартира Коляна.

Режиссером нового сезона вновь стала Жанна Кадникова. Она же работала над сценарием проекта совместно с Антоном Зайцевым, Владимиром Морозовым, Дмитрием Ковалевым, Денисом Шениным и Александром Синегузовым.
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Николай Наумов напишет книгу «Последний реальный пацан» фотографии
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