Телепремьера сериала «ЮЗЗЗ
» с Кузьмой Котрелевым
и Марией Мацель
состоится 29 августа на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. Криминальная драма рассказывает про вымышленный район Ростова-на-Дону, который герои сериала называют Юзом.
Главным героем сериала стал Равиль (Котрелев) – парень с района, который работает в доставке пиццы, пишет программный код и мечтает поступить на IT-специальность в американский вуз. Однажды он умудряется впутаться так, что одновременно знакомится сразу со всеми обитателями Юза. На тусовке он встречает Элю (Мацель) и западет на нее, но подступиться к девушке не дает ее дядя – местный воротила Кока. Город в сериале – полноценный персонаж. Он не отпускает его героев и постоянно сталкивает их лбами. На его улицах сошлись криминальные авторитеты Кока и Дым, воющие между собой за территорию, влияние и бизнес-сферы, коррумпированная полиция, чиновники, которые имеют свою долю на черном рынке, и простые парни, мечтающие выбиться в люди.
В сериале также снялись Антон Кузнецов
, Гела Месхи
, Дмитрий Чеботарев
, Евгений Харитонов
, Мария Машкова
, рэпер Фарди Самедов
и другие. За режиссуру и сценарий отвечал Стас Иванов
(«Немцы
»). Премьера сериала состоялась весной в онлайн-кинотеатре PREMIER.
«Для меня «ЮЗЗЗ» отличается от многих сериалов в первую очередь тем, что ты попадаешь в другую реальность, в другой мир, и тебе в этом мире очень интересно. От сценария невозможно было оторваться, как от хорошей книги, а такое не часто бывает. Мир довольно жёсткий, беспощадный, а моя героиня Эля хрупкая внутри, но пытается скрывать это за внешней твердостью и уверенностью. Отчасти поэтому ей интересен Рав – парень, который не притворяется и не прячется, он искренний и вдохновляет её быть такой же
», — отметила Мария Мацель.
Съемки сериала прошли в Ростове-на-Дону и Москве. Для одной из сцен продюсеры организовали полноценный баскетбольный турнир с участием 32 команд, а эпизод с тусовкой снимали на концерте группы «Недры», который организовали создатели «Юззза», – на нем выступили музыканты, работавшие над саундтреком сериала.
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