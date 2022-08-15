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Телепремьера сериала «ЮЗЗЗ» с Кузьмой Котрелевым и Марией Мацель состоится 29 августа

15 августа
2022 год

Новости кино >>
15 августа 2022
Телепремьера сериала «ЮЗЗЗ» с Кузьмой Котрелевым и Марией Мацель состоится 29 августа на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. Криминальная драма рассказывает про вымышленный район Ростова-на-Дону, который герои сериала называют Юзом.

Телепремьера сериала «ЮЗЗЗ» с Кузьмой Котрелевым и Марией Мацель состоится 29 августа

Главным героем сериала стал Равиль (Котрелев) – парень с района, который работает в доставке пиццы, пишет программный код и мечтает поступить на IT-специальность в американский вуз. Однажды он умудряется впутаться так, что одновременно знакомится сразу со всеми обитателями Юза. На тусовке он встречает Элю (Мацель) и западет на нее, но подступиться к девушке не дает ее дядя – местный воротила Кока. Город в сериале – полноценный персонаж. Он не отпускает его героев и постоянно сталкивает их лбами. На его улицах сошлись криминальные авторитеты Кока и Дым, воющие между собой за территорию, влияние и бизнес-сферы, коррумпированная полиция, чиновники, которые имеют свою долю на черном рынке, и простые парни, мечтающие выбиться в люди.

В сериале также снялись Антон Кузнецов, Гела Месхи, Дмитрий Чеботарев, Евгений Харитонов, Мария Машкова, рэпер Фарди Самедов и другие. За режиссуру и сценарий отвечал Стас ИвановНемцы»). Премьера сериала состоялась весной в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Телепремьера сериала «ЮЗЗЗ» с Кузьмой Котрелевым и Марией Мацель состоится 29 августа

«Для меня «ЮЗЗЗ» отличается от многих сериалов в первую очередь тем, что ты попадаешь в другую реальность, в другой мир, и тебе в этом мире очень интересно. От сценария невозможно было оторваться, как от хорошей книги, а такое не часто бывает. Мир довольно жёсткий, беспощадный, а моя героиня Эля хрупкая внутри, но пытается скрывать это за внешней твердостью и уверенностью. Отчасти поэтому ей интересен Рав – парень, который не притворяется и не прячется, он искренний и вдохновляет её быть такой же», — отметила Мария Мацель.

Съемки сериала прошли в Ростове-на-Дону и Москве. Для одной из сцен продюсеры организовали полноценный баскетбольный турнир с участием 32 команд, а эпизод с тусовкой снимали на концерте группы «Недры», который организовали создатели «Юззза», – на нем выступили музыканты, работавшие над саундтреком сериала.
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