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«Боксбалет» Антона Дьякова стал лучшим на первом фестивале анимации «Салютовские стрижи»

15 августа
2022 год

Новости кино >>
15 августа 2022

В детском городке «Салют» в Рузском районе Подмосковья прошел первый фестиваль анимации «Салютовские стрижи», где лауреатов выбирают сами дети. Гран-при смотра получил мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова.

«Боксбалет» Антона Дьякова стал лучшим на первом фестивале анимации «Салютовские стрижи»
фото: фото Александра Скорина

Организатором фестиваля выступил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» и художественный руководитель национальной анимационной премии «Икар» Сергей Капков, который сам провел детство в «Салюте».

«Несколько лет назад я привез туда программу мультфильмов, которую дети обсудили с восторгом, перебивая друг друга и желая высказаться. Особенно их потряс мультфильм «Мы не можем жить без космоса» Кости Бронзита. Некоторые девочки плакали. Самый озорной мальчишка сидел подавленным, а в финале сказал: «Я понял – хочу быть космонавтом». Потом еще пару раз привозил программу и обсуждал с детьми. И вот возникла идея: почему бы не провести фестиваль? Дети ежедневно смотрели программу, выставляли оценки, заполняли анкеты и даже писали рецензии. Каждый день к ним приезжали заниматься мастера анимации. Чем не фестиваль? Киношники едут в элитные «Артек» и «Орленок» к морю, там один фестиваль едва ли не перекрывает другой, а в Подмосковье есть прекрасный городок в лесу, где дети готовы к любой активности. От них можно получить любой фидбэк, готова фокус-группа!» – рассказывает Капков.

«Боксбалет» Антона Дьякова стал лучшим на первом фестивале анимации «Салютовские стрижи»
фото: фото Александра Скорина

По итогам голосования 200 юных зрителей лучшими также были названы «Мой друг тигр» Татьяны Киселевой, «Дорога тысячи ворот» Варвары Объедковой и «Самый страшный» Павла Никифорова. И вот, например, выдержки из детских рецензий на эти фильмы. Женя Комарова, 14 лет: «Мультик "Мой друг тигр" трогательный и немного грустный. Я хотела завести себе тигра. Он мне немного напоминает мультик "Бэмби"». Анастасия Тришина, 4 отряд: «"Дорога тысячи ворот". Мне понравился сюжет, анимация, звук. И мне понравилась концовка, потому что мальчик понял, что нельзя совать свой нос, куда не надо». Кирилл Демидов, 5 отряд: «Я бы хотел написать о фильме "Самый страшный". Мне очень понравился этот фильм. Персонажи очень детально нарисованы, особенно грязь на буйволе. Сценарий мне тоже очень понравился, немного прослезился даже, птичку и буйвола жалко. Анимация тоже проработанная. В общем видно, все старались. И режиссер, и художник (-и), и аниматор (-ы), и озвучивальщик (-и)».

Рецензии ребята писали не случайно, так как в «Салюте» работали три мастерские: Школа юных художников (педагоги Марина Курчевская, Анна Кузина, Галина Голубева), Школа юных сценаристов (педагоги Вадим Жук, Олег Козырев, Лидия Утемова) и Школа юных кинокритиков (педагоги Дина Годер, Сергей Капков, Мария Костюкевич). От каждой школы тоже были вручены специальные призы: от художников – «Крылья для друга» (режиссеры Михаил Алдашин, Константин Арефьев), от сценаристов – «Под облаками» (режиссер Василиса Тикунова), от критиков – «Песочница» (режиссер Гарри Бардин).

«Боксбалет» Антона Дьякова стал лучшим на первом фестивале анимации «Салютовские стрижи»
фото: фото Александра Скорина

Кроме того, в «Салюте» дал мастер-класс актер дубляжа и озвучивания мультфильмов Диомид Виноградов. Он рассказал детям о специфике своей работы и разыграл с ними актерские этюды.

Голоса юных участников фестиваля «Салютовские стрижи» лягут и в основу нового проекта «Союзмультфильма» – анимадока «Дети и карантин» режиссера Анны-Марии Черниговской. Рассказы ребят о том, как они пережили пандемию, были записаны съемочной группой в местной библиотеке во время проведения фестиваля.
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персоны
Михаил АлдашинКонстантин АрефьевГарри БардинКонстантин БронзитДиомид ВиноградовГалина ГолубеваАнтон ДьяковВадим ЖукСергей КапковТатьяна Киселёва (II)Олег КозыревМарина КурчевскаяВасилиса Тикунова
фильмы
БембиБоксБалетКрылья для другаМой друг тигрМы не можем жить без космосаПод облакамиСамый страшный

фотографии >>
«Боксбалет» Антона Дьякова стал лучшим на первом фестивале анимации «Салютовские стрижи» фотографии
«Боксбалет» Антона Дьякова стал лучшим на первом фестивале анимации «Салютовские стрижи» фотографии
«Боксбалет» Антона Дьякова стал лучшим на первом фестивале анимации «Салютовские стрижи» фотографии
«Боксбалет» Антона Дьякова стал лучшим на первом фестивале анимации «Салютовские стрижи» фотографии
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