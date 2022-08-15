«Боксбалет» Антона Дьякова стал лучшим на первом фестивале анимации «Салютовские стрижи»

В детском городке «Салют» в Рузском районе Подмосковья прошел первый фестиваль анимации «Салютовские стрижи», где лауреатов выбирают сами дети. Гран-при смотра получил мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова.
фото: фото Александра Скорина
Организатором фестиваля выступил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» и художественный руководитель национальной анимационной премии «Икар» Сергей Капков, который сам провел детство в «Салюте».
«Несколько лет назад я привез туда программу мультфильмов, которую дети обсудили с восторгом, перебивая друг друга и желая высказаться. Особенно их потряс мультфильм «Мы не можем жить без космоса» Кости Бронзита. Некоторые девочки плакали. Самый озорной мальчишка сидел подавленным, а в финале сказал: «Я понял – хочу быть космонавтом». Потом еще пару раз привозил программу и обсуждал с детьми. И вот возникла идея: почему бы не провести фестиваль? Дети ежедневно смотрели программу, выставляли оценки, заполняли анкеты и даже писали рецензии. Каждый день к ним приезжали заниматься мастера анимации. Чем не фестиваль? Киношники едут в элитные «Артек» и «Орленок» к морю, там один фестиваль едва ли не перекрывает другой, а в Подмосковье есть прекрасный городок в лесу, где дети готовы к любой активности. От них можно получить любой фидбэк, готова фокус-группа!» – рассказывает Капков.
фото: фото Александра Скорина
По итогам голосования 200 юных зрителей лучшими также были названы «Мой друг тигр» Татьяны Киселевой, «Дорога тысячи ворот» Варвары Объедковой и «Самый страшный» Павла Никифорова. И вот, например, выдержки из детских рецензий на эти фильмы. Женя Комарова, 14 лет: «Мультик "Мой друг тигр" трогательный и немного грустный. Я хотела завести себе тигра. Он мне немного напоминает мультик "Бэмби"». Анастасия Тришина, 4 отряд: «"Дорога тысячи ворот". Мне понравился сюжет, анимация, звук. И мне понравилась концовка, потому что мальчик понял, что нельзя совать свой нос, куда не надо». Кирилл Демидов, 5 отряд: «Я бы хотел написать о фильме "Самый страшный". Мне очень понравился этот фильм. Персонажи очень детально нарисованы, особенно грязь на буйволе. Сценарий мне тоже очень понравился, немного прослезился даже, птичку и буйвола жалко. Анимация тоже проработанная. В общем видно, все старались. И режиссер, и художник (-и), и аниматор (-ы), и озвучивальщик (-и)».
Кроме того, в «Салюте» дал мастер-класс актер дубляжа и озвучивания мультфильмов Диомид Виноградов. Он рассказал детям о специфике своей работы и разыграл с ними актерские этюды.
Голоса юных участников фестиваля «Салютовские стрижи» лягут и в основу нового проекта «Союзмультфильма» – анимадока «Дети и карантин» режиссера Анны-Марии Черниговской. Рассказы ребят о том, как они пережили пандемию, были записаны съемочной группой в местной библиотеке во время проведения фестиваля.
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