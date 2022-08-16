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Кубок кубков: объявлен финал аниме по «Волейболу!!»

16 августа
2022 год

Новости кино >>
16 августа 2022

Популярный спокон «Волейбол!!» получит продолжение в виде двух полнометражных аниме, оба — с подзаголовками «Финал». Пока доступен только коротенький тизер с бодрящим теглайном «Кем ты станешь завтра?».



Календари пока можно не беспокоить: торжественное событие планируют провести лишь следующим августом. Тут время напомнить, что экранизация манги Харуити Фурудатэ стартовала в 2014-м и, продержавшись четыре сезона, закончилась на 85-м эпизоде. Главный герой — старшеклассник Сёё Хината, который упорно движется к волейбольной вершине, увлекая за собой менее уверенных и прыгучих товарищей, а также бывших оппонентов. Озвучивает его Аюму Мурасэ, также известный по ролям Джо из «Паразита» и тени Кагэ из «Рейтинга короля».

Кубок кубков: объявлен финал аниме по «Волейболу!!»

Впрочем, есть еще и театральная постановка, чья премьера также запланирована на август 2023-го. Руководить спектаклем будет актер Кэнта СугаДвойная мята»), который ранее играл роль Хинаты в цикле театральных 2,5D-постановок Hyper Projection Engeki: Haikyuu!!
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Кубок кубков: объявлен финал аниме по «Волейболу!!» фотографии
Кубок кубков: объявлен финал аниме по «Волейболу!!» фотографии
Кубок кубков: объявлен финал аниме по «Волейболу!!» фотографии
Кубок кубков: объявлен финал аниме по «Волейболу!!» фотографии
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