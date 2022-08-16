Кубок кубков: объявлен финал аниме по «Волейболу!!»

Популярный спокон «Волейбол!!
» получит продолжение в виде двух полнометражных аниме, оба — с подзаголовками «Финал
». Пока доступен только коротенький тизер с бодрящим теглайном «Кем ты станешь завтра?».
Календари пока можно не беспокоить: торжественное событие планируют провести лишь следующим августом. Тут время напомнить, что экранизация манги Харуити Фурудатэ
стартовала в 2014-м и, продержавшись четыре сезона, закончилась на 85-м эпизоде. Главный герой — старшеклассник Сёё Хината, который упорно движется к волейбольной вершине, увлекая за собой менее уверенных и прыгучих товарищей, а также бывших оппонентов. Озвучивает его Аюму Мурасэ, также известный по ролям Джо из «Паразита
» и тени Кагэ из «Рейтинга короля
».
Впрочем, есть еще и театральная постановка, чья премьера также запланирована на август 2023-го. Руководить спектаклем будет актер Кэнта Суга
(«Двойная мята
»), который ранее играл роль Хинаты в цикле театральных 2,5D-постановок Hyper Projection Engeki: Haikyuu!!
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