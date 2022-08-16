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Ольга Лерман отправится в велопутешествие по России вместе с таксой

16 августа
2022 год

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16 августа 2022
В Нижнем Новгороде начались съемки комедийного роуд-муви «Поехавшая» с Ольгой Лерман в главной роли. Сценарий написан по мотивам книги «А чего дома сидеть», которая основана на реальной истории Ани Смолиной, отправившейся в путешествие на велосипеде через всю страну. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании-дистрибьютора «Централ Партнершип», которая выпустит картину в прокат весной 2023 года.

Ольга Лерман отправится в велопутешествие по России вместе с таксой
фото: Пресс-служба ЦПШ

«Поехавшая» — это история обычной девушки Ани, которая принимает необычное решение — отправиться в велопутешествие через всю Россию вместе со своей таксой Капой. И все для того, чтобы найти себя, обрести свободу и большую любовь. Но Аня – не профессиональная спортсменка и абсолютно не готова к опасностям, которые ее ждут. К тому же, дрога готовит для девушки не только многочисленные испытания, но и встречи: с удивительным парнем Валерой (Виктор Хориняк) и неожиданно вернувшимся бывшим, Ромой (Дмитрий Чеботарев).

Ольга Лерман отправится в велопутешествие по России вместе с таксой
фото: Пресс-служба ЦПШ

Весь сюжет разворачивается на дороге и показывает Россию с непривычного ракурса — с седла велосипеда. Вместе со своей таксой Аня проедет более 10 тысяч км по самым красивым дорогам нашей страны — от Москвы до Байкала.

«Это атмосферная история, которая близка многим, ведь каждый из нас испытывал желание все бросить и отправиться к новому. К приключениям, забыв об однотонности. Мне очень важно показать колорит России. Мозаику культур и людей. Фильм мы снимаем в невероятных местах — в Башкирии и на Алтае, во Владимире, Нижнем Новгороде, в Москве, а зафиналим на Байкале», — рассказал режиссер фильма Антон МасловВампиры средней полосы»).

«Поехавшая» — совместный проект студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START при поддержке Министерства культуры РФ.
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Ольга ЛерманАнтон МасловВиктор ХоринякДмитрий Чеботарёв
фильмы
Вампиры средней полосы

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Ольга Лерман отправится в велопутешествие по России вместе с таксой фотографии
Ольга Лерман отправится в велопутешествие по России вместе с таксой фотографии
Ольга Лерман отправится в велопутешествие по России вместе с таксой фотографии
Ольга Лерман отправится в велопутешествие по России вместе с таксой фотографии
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