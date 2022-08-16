Максим Матвеев сыграл Николая III в современной киноадаптации «Азазель»

В Санкт-Петербурге завершились съемки сериала «Азазель» по мотивам одноименного романа Бориса Акунина из серии о сыщике Эрасте Петровиче Фандорине. Авторы проекта поместили героя в альтернативный 2023 год, где вести расследование ему помогают современные технологии, а в стране сохраняется монархический строй, сообщает пресс-служба Кинопоиска.
фото: Пресс-служба Кинопоиска
Петроград, столица Российский Империи, 2023 год. Революция не состоялась, большевики не пришли к власти, а царь Николай III (Максим Матвеев) делит управление страной с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин). В это время 20-летний Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции. Занимаясь не самой интересной работой, он узнает странную новость: владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер стреляет себе в висок в центре столицы на глазах у десятков людей. Самоубийство попадает на запись камеры робота-городового. Фандорин начинает подозревать, что дело сложнее, чем кажется — и берется за свое первое серьезное расследование.
«Про приключения Эраста Фандорина написано 16 книг, были и фильмы, и сериалы. Мне не хотелось делать ещё одну экранизацию, где действие происходит в прошлом. Но в то же время просто перенести сюжет в настоящее время невозможно: всё-таки герой Фандорин — человек XIX века, которого сложно представить в современных «декорациях». И мы с позволения Бориса Акунина решили сделать гибрид «фандоринского» мира и современности — поразмышлять, какой была бы Российская империя, если бы не было революции и Советского Союза, какая это была бы страна. Показали нашу концепцию Акунину, и она ему понравилась», — поделилась шоураннер проекта Александра Ремизова.
фото: Пресс-служба Кинопоиска
Персонажей Матвеева и Стычкина не было в оригинальном тексте. «Император Николай III в сериале «Азазель» — это собирательный образ, который вобрал в себя отличительные черты многих российских и зарубежных исторических личностей. С нашим царем их сближает воспитание, характер, особенности жизни и взаимоотношений с окружающим миром. Я думаю, конкретные ассоциации с некоторыми персонами возникнут сразу, но окончательный ответ на вопрос о том, каким будет этот правитель, мы дадим в момент премьеры», — рассказал Максим Матвеев. Евгений Стычкин, напротив, отметил, что премьер-министр Орлов — человек системы, но он не имеет прототипов ни в истории, ни в современном мире.
Съемки сериала проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, Севкабель Порту, а также в современных локациях Санкт-Петербурга.
обсуждение >>