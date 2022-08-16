Максим Матвеев сыграл Николая III в современной киноадаптации «Азазель»

анонс

Сериал, основанный на реальных событиях, расскажет об информационных войнах

Режиссер «28 панфиловцев» приступил к съемкам проекта «Новые русские СМИ»

16 августа

Проекты Мещаниновой, Волобуева и Козинского вошли в программу фестиваля онлайн-сериалов «Новые сезоны»

Смотр пройдет с 18 по 23 сентября на курорте «Роза Хутор»