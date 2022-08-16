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Проекты Мещаниновой, Волобуева и Козинского вошли в программу фестиваля онлайн-сериалов «Новые сезоны»

16 августа
2022 год

Новости кино >>
16 августа 2022

Фестиваль онлайн-сериалов «Новые сезоны», который пройдет с 18 по 23 сентября на курорте «Роза Хутор», объявил программу.

Проекты Мещаниновой, Волобуева и Козинского вошли в программу фестиваля онлайн-сериалов «Новые сезоны»
фото: "Алиса не может ждать"

Каждый онлайн-кинотеатр презентует новые проекты. IVI представит мистический сериал Клима Козинского «13 клиническая» с Данилой Козловским в роли врача и пациента необычной больницы, специализирующейся на сверхъестественных явлениях, и исторический детектив «Пансион» Святослава Подгаевского о молодых обитательницах закрытого женского пансиона. KION покажет «Комплекс Бога» Флюзы Фаршхатовой с Кириллом Кяро в роли психиатра, подозревающего своего пациента в убийстве, и сериальную версию «Союза спасения» — «Время гнева» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. В числе новинок от more.tv и Wink «Надвое» Валерия Тодоровского с мощным актерским дуэтом Александра Петрова и Данилы Козловского, «Аврора» Романа Волобуева о молодой актрисе (Лена Тронина), которая прославилась в детском возрасте, а теперь работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить карьеру.

Проекты Мещаниновой, Волобуева и Козинского вошли в программу фестиваля онлайн-сериалов «Новые сезоны»
фото: "Я любила мужа"

Онлайн-кинотеатр Okko привезет на смотр «Кунгур» Сергея Попова, действие которого развернется в маленьком рыбацком поселке, хранящем свои тайны, «Лэйт Найт Скул» Ники Яковлевой о скандальном ток-шоу, где подростки обсуждают насущные проблемы. PREMIER представит драму Василия Бархатова «С нуля» о поколении нулевых и комедию Юлии Трофимовой «Я любила мужа» со Светланой Ходченковой в главной роли. От START в программу войдут картины о подростках — «Алиса не может ждать» Наталии Мещаниновой и «Черная весна» Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Кинопоиск покажет проект Александра Незлобина «Конец света», по сюжету которого в районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь Тьмы, а также сериал Александра Молочникова под рабочим названием «М» — драмеди о крутом повороте в жизни девушки Марии, которая в силу непреодолимых обстоятельств вынуждена заменить свою яркую жизнь в Дубае на келью в женском монастыре в средней полосе России.

Проекты Мещаниновой, Волобуева и Козинского вошли в программу фестиваля онлайн-сериалов «Новые сезоны»
фото: "Экспресс"

В программе полнометражного кино — «Голиаф» Адильхана Ержанова и «Прямой эфир» Карена Оганесяна (START), роуд-муви Ивана Соснина «Далекие близкие» и драма Ильи Максимова «Мать моего сына» (KION), «Либерея. Охотники за сокровищами» Глеба Орлова (IVI), «Мажор. Фильм 2» Никиты Власова (Кинопоиск) и «Экспресс» Руслана Братова (Okko).
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персоны
Василий БархатовРуслан БратовНикита ВласовРоман ВолобуевНикита ВысоцкийАдильхан ЕржановКлим КозинскийДанила КозловскийКирилл КяроЛюбовь ЛьвоваИлья МаксимовНаталия МещаниноваАлександр МолочниковАлександр НезлобинКарен ОганесянГлеб ОрловАлександр Петров (IV)Святослав ПодгаевскийСергей Попов (II)Иван СоснинСергей ТарамаевВалерий ТодоровскийЛена ТронинаЮлия ТрофимоваФлюза ФархшатоваСветлана ХодченковаНика Яковлева
фильмы
13 клиническаяLate Night SchoolАврораАлиса не может ждатьГолиафДалёкие близкиеКонец светаКунгурЛиберея: Охотники за сокровищамиМажор. ФильмМать моего сынаНадвоеПансионПрямой эфирС нуляЧёрная веснаЭкзорцистЭкспрессЯ любила мужа

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