Проекты Мещаниновой, Волобуева и Козинского вошли в программу фестиваля онлайн-сериалов «Новые сезоны»

Фестиваль онлайн-сериалов «Новые сезоны», который пройдет с 18 по 23 сентября на курорте «Роза Хутор», объявил программу.
фото: "Алиса не может ждать"
Каждый онлайн-кинотеатр презентует новые проекты. IVI представит мистический сериал Клима Козинского
«13 клиническая
» с Данилой Козловским
в роли врача и пациента необычной больницы, специализирующейся на сверхъестественных явлениях, и исторический детектив «Пансион
» Святослава Подгаевского
о молодых обитательницах закрытого женского пансиона. KION покажет «Комплекс Бога
» Флюзы Фаршхатовой
с Кириллом Кяро
в роли психиатра, подозревающего своего пациента в убийстве, и сериальную версию «Союза спасения» — «Время гнева
» режиссеров Никиты Высоцкого
и Ильи Лебедева. В числе новинок от more.tv и Wink «Надвое
» Валерия Тодоровского
с мощным актерским дуэтом Александра Петрова
и Данилы Козловского, «Аврора
» Романа Волобуева
о молодой актрисе (Лена Тронина
), которая прославилась в детском возрасте, а теперь работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить карьеру.
фото: "Я любила мужа"
Онлайн-кинотеатр Okko привезет на смотр «Кунгур
» Сергея Попова
, действие которого развернется в маленьком рыбацком поселке, хранящем свои тайны, «Лэйт Найт Скул
» Ники Яковлевой
о скандальном ток-шоу, где подростки обсуждают насущные проблемы. PREMIER представит драму Василия Бархатова
«С нуля
» о поколении нулевых и комедию Юлии Трофимовой
«Я любила мужа
» со Светланой Ходченковой
в главной роли. От START в программу войдут картины о подростках — «Алиса не может ждать
» Наталии Мещаниновой
и «Черная весна
» Сергея Тарамаева
и Любови Львовой
. Кинопоиск покажет проект Александра Незлобина
«Конец света
», по сюжету которого в районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь Тьмы, а также сериал Александра Молочникова
под рабочим названием «М
» — драмеди о крутом повороте в жизни девушки Марии, которая в силу непреодолимых обстоятельств вынуждена заменить свою яркую жизнь в Дубае на келью в женском монастыре в средней полосе России.
фото: "Экспресс"
В программе полнометражного кино — «Голиаф
» Адильхана Ержанова
и «Прямой эфир
» Карена Оганесяна
(START), роуд-муви Ивана Соснина
«Далекие близкие
» и драма Ильи Максимова
«Мать моего сына
» (KION), «Либерея. Охотники за сокровищами
» Глеба Орлова
(IVI), «Мажор. Фильм 2
» Никиты Власова
(Кинопоиск) и «Экспресс
» Руслана Братова
(Okko).
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