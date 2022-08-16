Бежать некуда: трейлер драмы «У самого Белого моря» с Борисом Галкиным и Дмитрием Куличковым

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер драмы «У самого белого моря
», дебютной картины актера и выпускника ВГИКа Александра Зачиняева
.
В центре сюжета оказывается мальчик Саня (Никита Манец
), воспитанник дома-интерната на Крайнем Севере. Его отец утонул в Белом море, и однажды детская непримиримость и жажда справедливости приводят ребенка на маленький остров. Сане придется не только столкнуться с местным «отшельником» и полицией, но и бросить вызов самой стихии.
Одну из ведущих ролей в фильме сыграл Борис Галкин
, образ главного антагониста Андрея воплотил Дмитрий Куличков
, а ключевая женская роль у Елены Маховой
.
По словам Александра Зачиняева, «это попытка поставить вопрос и провести такое в кавычках своеобразное исследование по поводу того вопроса, что есть мужчина. В нашей картине три возраста мужчины – это молодой совсем мальчик, юноша 14-летний, сумасбродный, отбившийся от рук, но у которого вся жизнь впереди. Второй мужчина – это средний возраст, это полицейский Андрей, который уже успел совершить ошибки, но при этом есть время ещё исправить что-либо. И третий возраст мужчины – это старшее поколение, дед Николай, тоже совершивший ошибки, но их уже, к сожалению, исправлять поздно. В общем, такое трио, которое замкнуто на острове
».
В российским прокат «У самого Белого моря» выходит 8 сентября.
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