Не стало режиссера фильмов «Бесконечная история», «Враг мой» и «Троя» Вольфганга Петерсена

В возрасте 81 года не стало немецкого режиссера, сценариста и продюсера Вольфганга Петерсена
, получившего известность благодаря фильмам «Бесконечная история
», «Враг мой
» и «Троя
». Согласно Deadline
, постановщик скончался 12 августа у себя дома в Лос-Анджелесе из-за рака поджелудочной железы.
Петерсен родился 14 марта 1941-го в немецком Эмдене в семье судового брокера. Его детство прошло в Гамбурге, там же он начал снимать первые 8-мм фильмы. Работал ассистентом режиссера в гамбургском «Молодом театре», где также поставил свой первый спектакль. Посещал актерскую школу, изучал театроведение в Западном Берлине и Гамбурге, учился в Академии кино и телевидения в Западном Берлине. Часовой дипломный фильм начинающего режиссера «Я тебя убью, Вольф» купило телевидение, после чего он много снимал телевизионные фильмы.
В 1974-м получил премию за картину «Один из нас двоих». Далее обратил на себя внимание фильмом «Последствия» с Юргеном Прохновым
, эпизодом сериала «Место преступления
» с Настасьей Кински
и триллером «Черное и белое, как дни и ночи» с Бруно Ганцем
. После успеха экранизаций романов «Подводная лодка
» Лотара-Гюнтера Буххайма и «Бесконечная история» Михаэля Энде на него обратили внимание в Голливуде. В США снял фильмы «Враг мой», «Вдребезги
», «На линии огня
», «Эпидемия
», «Самолет президента
», «Идеальный шторм
», «Посейдон
» и «Троя». Его последней картиной стала криминальная комедия «Четверо против банка
», созданная им на родине в 2016-м. Всего за свою жизнь успел снять 30 работ, написать 12 сценариев и спродюсировать 14 проектов. Исполнил эпизодическую роль в «Бесконечной истории».
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Был дважды номинирован на «Оскар», обладатель десятка престижных наград, включая два приза фестиваля фантастических фильмов в Авориазе и две национальные немецкие премии «Золотая камера».
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