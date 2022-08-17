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Не стало режиссера фильмов «Бесконечная история», «Враг мой» и «Троя» Вольфганга Петерсена

17 августа
2022 год

Новости кино >>
17 августа 2022
В возрасте 81 года не стало немецкого режиссера, сценариста и продюсера Вольфганга Петерсена, получившего известность благодаря фильмам «Бесконечная история», «Враг мой» и «Троя». Согласно Deadline, постановщик скончался 12 августа у себя дома в Лос-Анджелесе из-за рака поджелудочной железы.


Петерсен родился 14 марта 1941-го в немецком Эмдене в семье судового брокера. Его детство прошло в Гамбурге, там же он начал снимать первые 8-мм фильмы. Работал ассистентом режиссера в гамбургском «Молодом театре», где также поставил свой первый спектакль. Посещал актерскую школу, изучал театроведение в Западном Берлине и Гамбурге, учился в Академии кино и телевидения в Западном Берлине. Часовой дипломный фильм начинающего режиссера «Я тебя убью, Вольф» купило телевидение, после чего он много снимал телевизионные фильмы.

В 1974-м получил премию за картину «Один из нас двоих». Далее обратил на себя внимание фильмом «Последствия» с Юргеном Прохновым, эпизодом сериала «Место преступления» с Настасьей Кински и триллером «Черное и белое, как дни и ночи» с Бруно Ганцем. После успеха экранизаций романов «Подводная лодка» Лотара-Гюнтера Буххайма и «Бесконечная история» Михаэля Энде на него обратили внимание в Голливуде. В США снял фильмы «Враг мой», «Вдребезги», «На линии огня», «Эпидемия», «Самолет президента», «Идеальный шторм», «Посейдон» и «Троя». Его последней картиной стала криминальная комедия «Четверо против банка», созданная им на родине в 2016-м. Всего за свою жизнь успел снять 30 работ, написать 12 сценариев и спродюсировать 14 проектов. Исполнил эпизодическую роль в «Бесконечной истории».

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Был дважды номинирован на «Оскар», обладатель десятка престижных наград, включая два приза фестиваля фантастических фильмов в Авориазе и две национальные немецкие премии «Золотая камера».
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Бесконечная историяВдребезгиВраг мойИдеальный штормМесто преступленияНа линии огняПодводная лодкаПосейдонСамолет президентаТрояЧетверо против банкаЭпидемия

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Не стало режиссера фильмов «Бесконечная история», «Враг мой» и «Троя» Вольфганга Петерсена фотографии
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